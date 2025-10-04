Бывшая глава МВД Японии Санаэ Такаити победила во втором туре выборов главы правящей Либерально-демократической партии и станет следующим премьер-министром страны.

Об этом сообщает японское издание Kyodo.

Санаэ Такаити – возглавит правительство Японии

Во втором туре выборов Такаити обошла министра сельского хозяйства Синджиро Коидзуми.

Сменив премьер-министра Сигеру Исибу на посту главы партии, Такаити, как ожидается, станет следующим премьер-министром страны.

На прошлогодних выборах лидер партии Исиба уступал Такаити в первом туре, но победил во втором.

Новый глава ЛДП, срок полномочий которого продлится до 2027 года, вероятно, станет следующим премьером Японии в конце октября. Дело в том, что коалиция ЛДП и партии Комейто остается крупнейшей политической силой в парламенте, а оппозиционные партии не объединены.

Согласно опросам СМИ, 64-летняя Такаити, которая должна стать первой женщиной-премьер-министром Японии, была фаворитом среди общественности, а 44-летний Коидзуми, сын бывшего премьер-министра Дзюнитиро Коидзуми, пользовался большой поддержкой среди коллег-законодателей.

Что известно о Санаэ Такаити

Санаэ Такаити известна как убежденная консерваторка с большим опытом работы на министерских должностях. Ей 64 года. Она родилась в префектуре Нара в 1961 году.

Такаити часто называет Маргарет Тэтчер своим образцом для подражания. Она является членом ультранационалистической организации Nippon Kaigi.

Она выражала социально-консервативные взгляды, в частности, выступала против однополых браков и поддерживала требование о совместной фамилии для супругов после вступления в брак. Такаити также выступала против изменения закона, которое позволит женщине стать императором Японии.

Что касается внешней политики, Такаити поддерживает пересмотр статьи 9 японской конституции, которая запрещает Японии вступать в вооруженные конфликты. Она является противницей Китая. Также ее называют “самой антикитайской фигурой” в ЛДП после Синдзо Абэ.

Что касается Украины, то в одном из выступлений в марте-апреле 2022 года Такаити отмечала, что Украина – не где-то далеко. Она говорила, что базы РФ расположены рядом с Японией, и что необходимо, чтобы Япония готовилась защищать себя сама, а не полагаться только на других.

