Колишня очільниця МВС Японії Санае Такаїті перемогла у другому турі виборів глави правлячої Ліберально-демократичної партії та стане наступним прем’єр-міністром країни.

Про це повідомляє японське видання Kyodo.

Санае Такаїті – очолить уряд Японії

У другому турі виборів Такаїчі обійшла міністра сільського господарства Шінджіро Коїдзумі.

Змінивши прем’єр-міністра Сігеру Ісібу на посаді голови партії, Такаїчі, як очікується, стане наступним прем’єр-міністром країни.

На минулорічних виборах лідера партії Ісіба поступався Такаїчі в першому турі, але переміг у другому.

Новий голова ЛДП, термін повноважень якого триватиме до 2027 року, ймовірно, стане наступним прем’єром Японії наприкінці жовтня. Справа в тому, що коаліція ЛДП та партії Комейто залишається найбільшою політсилою в парламенті, а опозиційні партії не об’єднані.

Згідно з опитуваннями ЗМІ, 64-річна Такаїчі, яка має стати першою жінкою-прем’єр-міністром Японії, була фаворитом серед громадськості, а 44-річний Коїдзумі, син колишнього прем’єр-міністра Дзюнітіро Коїдзумі, користувався великою підтримкою серед колег-законодавців.

Що відомо про Санае Такаїті

Санае Такаїті відома як переконана консерваторка з великим досвідом роботи на міністерських посадах. Їй 64 роки. Вона народилася у префектурі Нара у 1961 році.

Такаїті часто називає Маргарет Тетчер своїм зразком для наслідування. Вона є членом ультранаціоналістичної організації Nippon Kaigi.

Вона висловлювала соціально-консервативні погляди, зокрема, виступала проти одностатевих шлюбів та підтримувала вимогу про спільне прізвище для подружжя після одруження. Такаїчі також виступала проти зміни закону, яка дозволить жінці стати імператором Японії.

Щодо зовнішньої політики, Такаїті підтримує перегляд статті 9 японської конституції, яка забороняє Японії вступати у збройні конфлікти. Вони є противницею Китаю. Також її називають найбільш антикитайською фігурою” в ЛДП після Сіндзо Абе.

Щодо України, то в одному з виступів у березні-квітні 2022 року Такаїті зазначала, що Україна – не десь далеко. Вона казала, що бази РФ розташовані поруч із Японією, і що необхідно, щоб Японія готувалася захищати сама себе, а не покладатися лише на інших.

