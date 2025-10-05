В ночь на воскресенье, 5 октября, во время массированной атаки России на западе Украины было замечено не менее трех китайских разведывательных SAR-спутников.

Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на мониторинговый сервис Heavens Above, который отслеживает перемещение космических аппаратов.

Китайские спутники пролетали над Львовской областью

В частности, над Львовом пролетали спутники Yaogan 33, Yaogan 33−03 и Yaogan 33−04, которые с 00:00 до примерно 11:30 совершили девять пролетов.

Около 06:00 был зафиксирован также оптический разведывательный спутник Yaogan 34, который в течение суток 5 октября совершит семь витков над регионом.

Китайские спутники серии Yaogan наблюдают не только за западными областями Украины. Всего более 60 аппаратов этого типа могут выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку.

Официально такие спутники заявлены как инструменты для научных экспериментов, исследования земельных ресурсов и предотвращения стихийных бедствий.

На самом деле Yaogan являются военными разведывательными аппаратами, оснащенными радарами с синтезированной апертурой (SAR), подобными спутникам ICEYE.

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала о сотрудничестве между Китаем и Россией, в рамках которого Пекин передавал Москве спутниковые данные для нанесения ракетных ударов по украинской территории.

Массированная атака на Украину 5 октября

Вечером 4 октября Россия начала очередной массированный обстрел, выпустив несколько волн ударных беспилотников.

Ночью 5 октября Воздушные силы зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые нанесли удары ракетами Кинжал и Х-101.

Основное направление воздушных целей было направлено на западные области, в частности на Львовскую область. Это была самая крупная атака на регион с начала полномасштабной войны.

В результате удара на Львовщине погибла семья из пяти человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использовала более 50 ракет и около 500 ударных дронов.

Под обстрел попали также Ивано-Франковская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

