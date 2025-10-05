У ніч проти неділі, 5 жовтня, під час масованої атаки Росії на заході України було помічено щонайменше три китайські розвідувальні SAR-супутники.

Про це повідомляє Мілітарний із посиланням на моніторинговий сервіс Heavens Above, який відстежує переміщення космічних апаратів.

Китайські супутники пролітали над Львівщиною

Зокрема, над Львовом пролітали супутники Yaogan 33, Yaogan 33−03 та Yaogan 33−04, які з 00:00 до приблизно 11:30 здійснили дев’ять прольотів.

Близько 06:00 був зафіксований також оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34, який протягом доби 5 жовтня зробить сім витків над регіоном.

Китайські супутники серії Yaogan спостерігають не лише за західними областями України. Усього понад 60 апаратів цього типу можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.

Офіційно такі супутники заявлені як інструменти для наукових експериментів, дослідження земельних ресурсів і запобігання стихійним лихам.

Насправді ж Yaogan є військовими розвідувальними апаратами, оснащеними радарами із синтезованою апертурою (SAR), подібними до супутників ICEYE.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла про співпрацю між Китаєм та Росією, в рамках якої Пекін передавав Москві супутникові дані для нанесення ракетних ударів по українській території.

Масована атака на Україну 5 жовтня

Увечері 4 жовтня Росія розпочала черговий масований обстріл, випустивши кілька хвиль ударних безпілотників.

Уночі 5 жовтня Повітряні сили зафіксували зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95 та винищувачів МіГ-31К, які завдали ударів ракетами Кинджал і Х-101.

Основний напрямок повітряних цілей був спрямований на західні області, зокрема на Львівщину. Це була найбільша атака на регіон з початку повномасштабної війни.

Внаслідок удару на Львівщині загинула родина з п’яти людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використала понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.

Під обстріл потрапили також Івано-Франківська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

