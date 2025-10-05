Администрация президента США Дональда Трампа мобилизует американских дипломатов для лоббирования против резолюции ООН, призывающей Вашингтон снять многолетнее эмбарго против Кубы.

Об этом пишет Reuters.

США призывают не поддерживать Кубу в ООН

Частью этой кампании является распространение информации о поддержке Кубой войны России против Украины, согласно внутреннему документу Государственного департамента, который получило агентство.

В рамках кампании американские дипломаты будут сообщать другим странам, что кубинское правительство активно поддерживает российское вторжение в Украину, предоставив до 5 тыс. кубинцев, воюющих на стороне Москвы.

Документ от 2 октября, направленный в десятки американских дипломатических миссий, обязывает дипломатов призывать правительства выступить против этой необязательной резолюции, которую Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает подавляющим большинством голосов с 1992 года.

Представители Постоянного представительства Кубы при ООН не ответили на запрос Reuters с просьбой прокомментировать эту информацию.

В прошлом году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 187 голосами “за”. Против выступили только Соединенные Штаты и Израиль, тогда как Молдова воздержалась.

Вернувшись к власти в январе, Трамп усилил санкции и вновь внес Кубу в американский список государств-спонсоров терроризма. Он усилил финансовые и туристические ограничения и ввел санкции против граждан третьих стран, принимающих кубинских врачей.

В последнее время Трамп также занял более жесткую позицию в отношении Москвы, пригрозив финансовыми санкциями покупателям российской нефти и разрешив американским разведывательным службам передавать Украине данные для атак на энергетические объекты внутри России.

В документе отмечается, что резолюция ООН “ошибочно” обвиняет Соединенные Штаты в проблемах Кубы, тогда как их истинной причиной является “собственная коррупция и некомпетентность” кубинских властей.

Также отмечается, что целью этой инициативы является демонстрация позиции администрации Трампа и значительное уменьшение количества голосов “за”.

— Голоса “против” желательны, но воздержание или отсутствие во время голосования также полезны, — говорится в документе.

В нем добавляется, что Вашингтону нужны “союзники и единомышленники” для поддержки этой инициативы.

Санкции США против Кубы

Соединенные Штаты наложили десятки новых санкций на управляемое коммунистами карибское островное государство после введения торгового эмбарго, которое действует сразу после революции Фиделя Кастро 1959 года.

Голосование в ООН может иметь политический вес, но отменить эмбарго времен Холодной войны может только Конгресс США.

Кубинское правительство обвиняет американские санкции в затяжном кризисе, в котором оказалась страна — худшем экономическом спаде за десятилетие, сопровождающемся дефицитом товаров первой необходимости, разрушением инфраструктуры и стремительной инфляцией.

Государственный департамент заявил, что Куба использует ежегодную резолюцию ООН как механизм для изображения себя жертвой и что она не заслуживает поддержки со стороны демократических союзников Америки.

— Администрация Трампа не останется в стороне и не поддержит нелегитимный режим, который подрывает наши национальные интересы безопасности в регионе, — заявил представитель Государственного департамента в комментарии по электронной почте в субботу.

