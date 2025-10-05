Адміністрація президента США Дональда Трампа мобілізує американських дипломатів для лобіювання проти резолюції ООН, що закликає Вашингтон зняти багаторічне ембарго проти Куби.

Про це пише Reuters.

США закликають не підтримувати Кубу в ООН

Частиною цієї кампанії є поширення інформації про підтримку Кубою війни Росії проти України, згідно з внутрішнім документом Державного департаменту, який отримало агентство.

У межах кампанії американські дипломати повідомлятимуть іншим країнам, що кубинський уряд активно підтримує російське вторгнення в Україну, надавши до 5 тис. кубинців, які воюють на боці Москви.

Документ від 2 жовтня, надісланий до десятків американських дипломатичних місій, зобов’язує дипломатів закликати уряди виступити проти цієї необов’язкової резолюції, яку Генеральна Асамблея ООН щороку ухвалює переважною більшістю голосів із 1992 року.

Представники Постійного представництва Куби при ООН не відповіли на запит Reuters із проханням прокоментувати цю інформацію.

Минулого року Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію 187 голосами “за”. Проти виступили лише Сполучені Штати та Ізраїль, тоді як Молдова утрималася.

Повернувшись до влади у січні, Трамп посилив санкції та знову вніс Кубу до американського списку держав-спонсорів тероризму. Він посилив фінансові та туристичні обмеження й запровадив санкції проти громадян третіх країн, які приймають кубинських лікарів.

Останнім часом Трамп також зайняв більш жорстку позицію щодо Москви, пригрозивши фінансовими санкціями покупцям російської нафти й дозволивши американським розвідувальним службам передавати Україні дані для атак на енергетичні об’єкти всередині Росії.

У документі зазначається, що резолюція ООН “помилково” звинувачує Сполучені Штати в проблемах Куби, тоді як їхньою справжньою причиною є “власна корупція та некомпетентність” кубинської влади.

Також наголошується, що метою цієї ініціативи є демонстрація позиції адміністрації Трампа та значне зменшення кількості голосів “за”.

– Голоси “проти” є бажаними, але утримання або відсутність під час голосування також корисні, – йдеться в документі.

У ньому додається, що Вашингтону потрібні “союзники та однодумці” для підтримки цієї ініціативи.

Санкції США проти Куби

Сполучені Штати наклали десятки нових санкцій на керовану комуністами карибську острівну державу після запровадження торговельного ембарго, яке діє відразу після революції Фіделя Кастро 1959 року.

Голосування в ООН може мати політичну вагу, але скасувати ембарго часів Холодної війни може лише Конгрес США.

Кубинський уряд звинувачує американські санкції у затяжній кризі, в якій опинилася країна – найгіршому економічному спаду за десятиліття, що супроводжується дефіцитом товарів першої необхідності, руйнуванням інфраструктури та стрімкою інфляцією.

Державний департамент заявив, що Куба використовує щорічну резолюцію ООН як механізм для зображення себе жертвою і що вона не заслуговує на підтримку з боку демократичних союзників Америки.

– Адміністрація Трампа не залишиться осторонь і не підтримає нелегітимний режим, який підриває наші національні інтереси безпеки в регіоні, – заявив представник Державного департаменту в коментарі електронною поштою у суботу.

