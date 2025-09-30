Во время попытки российских оккупантов продвинуться на Северском направлении воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7 корпуса десантно-штурмовых войск (ДШВ) взяли в плен гражданина Кубы Эрнето Митчеля Переса Альбелаиса.

Как подписал контракт

Кубинец рассказал, что последние полгода жил и работал нелегально в России на стройке. Там его знакомый предложил подписать контракт с российской армией якобы для работы в бригаде, которая строит укрепления и бункеры.

По его словам, когда рассказывали о контракте, то говорили, что буду заниматься только строительством. Об участии в боях ничего не говорили.

— Контракт я не читал, ведь не было никого, кто бы мне его перевел. (Русского) языка я не знаю. Но был опыт некоторых коллег-кубинцев, с которыми я познакомился в Москве, которые говорили, что работали по этому контракту и оружие в руки не брали, — говорит кубинец.

Эрнето россияне тогда сказали, что он получит вознаграждение в 2 млн руб. и зарплату от 200 тыс. руб. По словам мужчины, он так и не знает, поступили ли деньги на его счет.

— Но фактически я получил 400 тыс. рублей. Также контракт позволял нам получить российское гражданство и легализацию в стране. Мне и моей семье… Сначала все было хорошо, моя жена начала оформлять документы, ей в этом шли навстречу, — говорит пленный.

Эрнето рассказал, что зарплату он так и не получил, потому что ему сказали, что первый месяц не оплачивается.

Контракт мужчина подписал в Челябинске 1 августа.

Всех, кто подписал контракт, поселили в гостинице, дали денег на еду. Впоследствии пришла женщина Ольга, и несколько дней проводилось оформление документов и банковских счетов. Через три дня всех отправили в Луганскую область.

— Там был тренировочный полигон. Нам дали переводчика и трех командиров. В лагере было 11 кубинцев. Тренировки нам объяснили условиями контракта. Но это не было связано с работой, которую нам нужно будет выполнять. Все начиналось с тренировки выносливости, — рассказывает кубинец Эрнето.

Он рассказал, что им приходилось три раза в час подниматься на холм, для этого их будили в три часа ночи.

— Там было четыре кубинца, которым было тяжело, потому что им делали операции на легких… Тренировки проходили ежедневно. Мы не были к этому готовы. Мы уставали и начали жаловаться, а нам сказали, что либо мы тренируемся, либо нас посадят в тюрьму, либо отправят на “ноль”, — объясняет пленный.

Эрнето рассказал, что один кубинец снял с себя бронежилет, бросил на землю автомат и сказал, что пусть лучше его посадят. Далее командиры собрали этих четырех кубинцев, которые жаловались, и их якобы должны были перевести в другое подразделение, где тренировки легче.

Но оказалось, что их отправили просто на “ноль”.

— Переводчик ничего не хотел нам говорить о них, но потом признался, что трое мертвы. Один кубинец еще выходил на связь — у нас был его номер телефона. Он рассказал, что их на мотоциклах повезли прямо на «ноль». По дороге их атаковал дрон. Из четырех парней только он один выжил, но получил многочисленные ранения, — рассказал Эрнето.

Почему началась война

По словам Эрнето, россияне им говорили, что это украинцы первыми напали на Крым и что хотели присоединиться к НАТО, а Путин этого не хотел.

Кубинец подчеркнул, что он вообще вне политики. Однако слышал много комментариев от их переводчика, что украинцы — фашисты, которые пытали людей, в частности в Крыму. Переводчик рассказывал довольно ужасные вещи.

— Нам говорили, что если украинцы кого-то поймают, то лучше себя убить, потому что иначе бы над нами издевались, потому что мы иностранцы, мы наемники, — говорит Эрнето.

Он отрицает какие-либо издевательства со стороны украинцев: Нигде надо мной не издевались.

Как попал на фронт и в плен

— Как-то нас повезли на тренировку ночью. А на третий или четвертый день после этого собрали весь лагерь с вещами, посадили в автобус и повезли в какую-то деревню, которая выглядела захваченной. Несколько дней там было спокойно, нормально, — рассказал пленный кубинец.

Но потом приехал другой транспорт и сказали, что всех повезут в другое место. Переводчик уверял кубинцев, что все хорошо, их просто повезут в другой захваченный поселок, потому что там якобы нужно навести порядок.

Так кубинцы пробыли еще несколько дней, до 26 числа.

— Нас посадили в тот же транспорт и тогда нас атаковали. Оказалось, что мы находимся на украинской территории. Можно сказать, что мы были на “нуле”, — пояснил Эрнето.

Он рассказал, что все начали бежать. Кубинец при себе имел только автомат и рацию.

— Когда я прыгал в кусты, то еще держал рацию. Но дроны летели за нами и я ее потерял, — говорит пленный.

Он вероятно пробежал по кругу, потому что выбежал к своим товарищам, но они все были мертвы. Эрнето просидел в укрытии всю ночь, пока все не затихло.

Он рассказал, что сам сдался в плен. Мужчина пошел к реке и по дороге стал замечать украинские синие указатели. Эрнето шел до тех пор, пока не наткнулся на двух украинских военных. Он отдал свое оружие и попросил о помощи.

Кубинец рассказал, что украинцы проверили его документы и хорошо с ним обращались.

Своим землякам Эрнето хочет сказать, чтобы даже в отчаянии не соглашались на такой контракт с российской армией, потому что это все ложь: якобы обещают деньги и работу, что оружие в руки не будете брать. Но это ложь. И денег вы не увидите. Это билет в один конец без возврата.

