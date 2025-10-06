Біткоїн встановив новий історичний максимум, подолавши позначку у $125 тис. уперше з серпня.

Стрімке зростання відбулося на тлі урядового шатдауну в США – тимчасового припинення роботи федеральних установ через відсутність ухваленого бюджету.

Новий рекорд біткоїна

Вартість криптовалюти у неділю, 5 жовтня, сягнула $125 689, а в понеділок зранку в Сінгапурі трималася на рівні близько $124 тис.

Зростання біткоїна збіглося зі стрибком цін на золото, яке перевищило $3,9 тис. за унцію та встановило власний історичний рекорд.

Інші криптовалюти залишилися стабільними: ефір тримався на рівні близько $4,5 тис., а XRP – трохи нижче $3.

Причина зростання біткоїна

Експерти пояснюють, що через призупинення роботи державних установ у США не було оприлюднено важливу економічну статистику, зокрема дані про зайнятість. На тлі цієї невизначеності інвестори почали переводити гроші у більш стабільні активи – золото та біткоїн.

За оцінками аналітиків, біткоїн надалі може піднятися до $135 тис., а якщо інтерес інвесторів збережеться – і до $150 тис. Водночас експерти попереджають, що надто активні спекуляції можуть спричинити різкі коливання курсу, якщо попит раптово впаде.

Нині більшість інвесторів ставлять на подальше зростання вартості – понад 60% контрактів на ринку передбачають саме підвищення ціни. Такий оптимізм може обернутися ризиками: якщо попит ослабне, біржу може сколихнути хвиля масових продажів.

Нагадаємо, що останній рекорд біткоїна фіксували у серпні – тоді криптовалюта сягнула відмітки у $124 тис.

Джерело : Bloomberg

