Италия инициирует всемирное перемирие на время Олимпийских игр-2026 — Таяни
На время проведения зимних Олимпийских игр-2026, с 6 по 22 февраля 2026 года, Италия будет стремиться к достижению всемирного перемирия.
Италия инициирует всемирное перемирие
Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Италия будет стремиться к достижению всемирного перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр-2026, пишет Ansa.
– Мы должны быть чемпионами мира, – сказал Таяни в кулуарах 12-й конференции Италия-Латинская Америка в Риме.
К тому же, он подчеркнул, что Италия поддерживает план США по Газе и добавил, что никогда не стоит терять надежды на мир.
— Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста. Учитывая Олимпийские игры в Милане, мы представляем Организации Объединенных Наций предложение по олимпийскому перемирию для всех войн, включая Украину и Ближний Восток, — сказал министр иностранных дел Италии.