Італія ініціює всесвітнє перемир’я на час Олімпійських ігор-2026 — Таяні
На час проведення зимових Олімпійських ігор-2026, з 6 до 22 лютого 2026 року, Італія прагнутиме досягти всесвітнього перемир’я.
Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що Італія прагнутиме досягти всесвітнього перемир’я на час проведення зимових Олімпійських ігор-2026, пише Ansa.
– Ми повинні бути чемпіонами миру, – сказав Таяні в кулуарах 12-ї конференції Італія — Латинська Америка у Римі.
До того ж він наголосив, що Італія підтримує план США щодо Гази, бо ніколи не варто втрачати надії на мир.
– Рим та Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані, ми представляємо Організації Об’єднаних Націй пропозицію щодо олімпійського перемир’я для всіх воєн, зокрема в Україні та на Близькому Сході, – сказав міністр закордонних справ Італії.