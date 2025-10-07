На час проведення зимових Олімпійських ігор-2026, з 6 до 22 лютого 2026 року, Італія прагнутиме досягти всесвітнього перемир’я.

Італія ініціює всесвітнє перемир’я

Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що Італія прагнутиме досягти всесвітнього перемир’я на час проведення зимових Олімпійських ігор-2026, пише Ansa.

– Ми повинні бути чемпіонами миру, – сказав Таяні в кулуарах 12-ї конференції Італія — Латинська Америка у Римі.

До того ж він наголосив, що Італія підтримує план США щодо Гази, бо ніколи не варто втрачати надії на мир.

– Рим та Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані, ми представляємо Організації Об’єднаних Націй пропозицію щодо олімпійського перемир’я для всіх воєн, зокрема в Україні та на Близькому Сході, – сказав міністр закордонних справ Італії.

