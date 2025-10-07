Нобелевский комитет столкнулся с необычной ситуацией – один из лауреатов премии по медицине в этом году даже не догадывается, что стал победителем, потому что находится в горах без связи.

Кто получил Нобелевскую премию по медицине 2025

В этом году награда присуждена Фреду Рамсделлу из Сан-Франциско, Мэри Брунков из Сиэтла и Шимону Сакагучи из Осаки. Их открытие касается функционирования иммунной системы – в частности, идентификации так называемых регуляторных Т-клеток, или “охранников” иммунитета.

Интересно, что старший советник компании Sonoma Biotherapeutics, 64-летний Фред Рамсделл, вероятно, даже не знает о награде. Он отправился в пеший поход в горах Айдахо и сейчас находится вне зоны доступа.

– Я пытался с ним связаться, но тщетно. Думаю, он сейчас в диких местах Айдахо с рюкзаком, – рассказал его коллега и соучредитель лаборатории Джеффри Блюстоун.

Нобелевский комитет испытывал трудности и в контакте с Мэри Брунков. Она находится на Западном побережье США, где разница во времени со Стокгольмом составляет девять часов. В конце концов, с ней удалось поговорить.

– Я попросил, если они смогут, пусть перезвонят, – отметил генеральный секретарь Нобелевского комитета Томас Перлман.

Подобный случай в истории Нобелевской премии уже был. В 2020 году комитет также не смог сразу сообщить лауреатам по экономике Бобу Уилсону и Полу Милгрому.

Телефон Уилсона в Стэнфорде был выключен, поэтому организаторы позвонили его жене, а Милгрома в конце концов разбудил сам Боб Уилсон. Этот момент зафиксировала камера наблюдения, и удивленный Пол Милгром только произнес: “Я? Серьезно? Вау”.

Источник : The Guardian

