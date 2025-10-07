Нобелівський комітет зіткнувся з незвичною ситуацією – один із цьогорічних лауреатів премії з медицини навіть не здогадується, що став переможцем, бо перебуває у горах без зв’язку.

Хто отримав Нобелівську премію з медицини 2025

Цьогоріч нагороду присуджено Фреду Рамсделлу з Сан-Франциско, Мері Брунков із Сіетла та Шимону Сакагучі з Осаки. Їхнє відкриття стосується функціонування імунної системи – зокрема ідентифікації так званих регуляторних Т-клітин, або “охоронців” імунітету.

Цікаво, що старший радник компанії Sonoma Biotherapeutics, 64-річний Фред Рамсделл, імовірно, навіть не знає про нагороду. Він вирушив у піший похід у горах Айдахо та зараз перебуває поза зоною доступу.

Зараз дивляться

– Я намагався з ним зв’язатися, але марно. Гадаю, він зараз у диких місцях Айдахо з наплічником, – розповів його колега та співзасновник лабораторії Джеффрі Блюстоун.

Нобелівський комітет мав труднощі й у контакті із Мері Брунков. Вона перебуває на Західному узбережжі США, де різниця у часі зі Стокгольмом становить дев’ять годин. Зрештою, із нею вдалося поговорити.

– Я попросив, якщо вони зможуть, хай передзвонять, – зазначив генеральний секретар Нобелівського комітету Томас Перлман.

Подібний випадок в історії Нобелівки уже траплявся. У 2020 році комітет також не зміг одразу повідомити лауреатів з економіки Боба Вілсона та Пола Мілгрома.

Телефон Вілсона в Стенфорді був вимкнений, тому організатори зателефонували його дружині, а Мілгрома зрештою розбудив сам Боб Вілсон. Цей момент зафіксувала камера спостереження, і здивований Пол Мілгром лише промовив: “Я? Серйозно? Вау”.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.