В Раде предлагают номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
В Верховной Раде зарегистрировали постановление, которым предлагается выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Об этом говорится на официальном сайте украинского парламента.
Авторами постановления выступили депутаты от группы Партия За будущее Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко и депутаты от группы Восстановление Украины Александр Юрченко и Анатолий Бурмич.
Сам текст постановления №14088 и дополнительные документы на сайте парламента еще не опубликованы. Его зарегистрировали 29 сентября
Ранее сообщалось, что Камбоджа номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по заключению соглашения о прекращении огня с Таиландом.
В начале июля Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
А в июне Пакистан рекомендовал кандидатуру Трампа на получение премии мира за его “решительное вмешательство” во время кризиса между Индией и Пакистаном.