В Верховной Раде зарегистрировали постановление, которым предлагается выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом говорится на официальном сайте украинского парламента.

В ВР хотят выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

Авторами постановления выступили депутаты от группы Партия За будущее Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко и депутаты от группы Восстановление Украины Александр Юрченко и Анатолий Бурмич.

Сам текст постановления №14088 и дополнительные документы на сайте парламента еще не опубликованы. Его зарегистрировали 29 сентября

Ранее сообщалось, что Камбоджа номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по заключению соглашения о прекращении огня с Таиландом.

В начале июля Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

А в июне Пакистан рекомендовал кандидатуру Трампа на получение премии мира за его “решительное вмешательство” во время кризиса между Индией и Пакистаном.

