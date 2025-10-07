Война России против Украины и Европы обостряется – агенты Кремля используют саботаж, заговоры с целью убийства и политическое вмешательство для ослабления и дестабилизации восточной половины трансатлантического альянса. К тому же к РФ в ее гибридной войне присоединяется Китай.

Об этом пишет колумнист Bloomberg Opinion и заслуженный профессор имени Генри Киссинджера в Школе передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса Хэл Брэндс.

Как Китай присоединяется к гибридной войне РФ

– Путинская Россия становится только все более отвратительной. Политическая система стала насильственной и квазифашистской. Экономика полностью мобилизована для войны. Путин налаживает более глубокие связи с другими противниками США, такими как Китай и Северная Корея. Он считает, что его страна уже находится в экзистенциальном конфликте с “коллективным Западом”, – говорится в анализе колумниста Bloomberg.

Он считает, что эта борьба будет продолжаться тем или иным образом даже после окончания войны в Украине, а возможно – даже обострится при поддержке Китая.

Эксперт добавил, что Китай также вмешивается в дела Европы, однако, по его мнению, это происходит далеко не так агрессивно, как это делает Путин.

Однако он напомнил, что китайские корабли были причастны к инцидентам с перерезанием кабелей в Балтийском море, а китайские кибератаки стали более амбициозными и распространенными. Западные чиновники утверждают о растущем симбиозе между российскими и китайскими дезинформационными кампаниями.

Пекин также вбивает клин в трансатлантическое сообщество, опекая более бедные страны Юго-Восточной Европы, которые иногда имеют нелиберальные правительства.

– Цель состоит в создании “шелковой завесы”, простирающейся от Греции до Венгрии, фактически разделяющей южную половину Европы пополам. Какими бы ни были их разногласия, и Китай, и Россия хотят более слабой, более покладистой Европы, – пояснил колумнист.

Что известно о гибридной войне России против Европы

По мнению Брендса, сложившаяся ситуация привела к росту напряженности и неотложной необходимости в перевооружении Европы, при этом некоторые европейские министры обороны обеспокоены тем, что гибридная война может перерасти в горячую, а роль США в помощи Европе поддерживать единство и силу является неоднозначной.

– Эта кампания запугивания, принуждения и подрывной деятельности сейчас охватывает Европу почти со всех сторон. Она предвещает будущее напряженности и неуверенности для континента, который долго считал спокойствие нормой, – отметил колумнист.

Он отметил, что только за последние несколько недель показателей обострения ситуации множество.

Среди них – постоянные полеты дронов, российские военные самолеты в Эстонии, попытки агентов Москвы повлиять на выборы в Молдове (к счастью, безуспешные) и так далее.

– Путин одновременно наносит удары по Европе и Украине. Его мотивы многослойны. Гибридная война имеет целью наказать Европу за поддержку украинского сопротивления. Она предостерегает европейские страны от развертывания войск в Украине после потенциального прекращения огня, – отмечает эксперт.

Но самым важным, по его мнению, является то, что гибридная война должна ослабить и дестабилизировать восточную половину трансатлантического альянса, который давно сдерживает влияние России, а также отделить ее от западной.

Чего хочет достичь РФ

Колумнист напомнил слова советского лидера Никиты Хрущева о том, что “заветной мечтой Москвы” является отделение США от Европы, и подчеркнул, что идеологии меняются, но геополитические императивы остаются.

По его словам, Кремль идет на провокации, которые пугают Европу, но не вызывают почти никакой реакции у Вашингтона.

– Если Москва усилит давление, пока США переориентируются на другие приоритеты, недовооруженная Европа останется сама, – считает Хэл Брэндс.

Он добавил, что Европа активно реагирует на новые угрозы – там готовят стену из дронов и угрожают сбивать все, что нарушает их воздушное пространство.

Часть европейских министерств предупреждает, что гибридная война может перерасти в горячую. Ожидается, что РФ может попытаться захватить часть Эстонии или какую-то другую “уязвимую” страну на востоке.

Однако колумнист отмечает, что хотя это и возможно, но маловероятно, пока армия российского диктатора Владимира Путина увязла в Украине.

– Российский правитель обычно осторожно относится к началу полномасштабной драки с ядерным альянсом. Однако риски насильственного инцидента – скажем, возмездия, которое произойдет, если Польша или Дания собьют российский самолет – растут, – отметил он.

Брэндс напомнил, что трюки РФ с подрывами чрезвычайно опасны – как в тот раз, когда они едва не сбили грузовой самолет над Германией, что могло иметь смертельные последствия.

Чего ожидать от США

Эксперт считает, что вопрос о том, помогут ли США европейскому континенту сохранить единство и силу, остается открытым.

Он подчеркнул, что тенденции в политике США неоднозначны: Трамп подтолкнул Европу к перевооружению и постепенно становится более дружелюбным к Украине, поскольку все больше разочаровывается в Путине.

– Но сам Трамп подорвал европейский суверенитет, требуя контроля над Гренландией: не так давно датские чиновники обвинили Америку в ведении враждебной кампании. Его постоянная мантра заключается в том, что США должны нести меньше ответственности за безопасность континента, находящегося за океаном, – отметил Брэндс.

Он ожидает, что Европа столкнется с длительным и опасным противостоянием с мстительной Россией, и борьба будет еще более жесткой, если ей придется вести битву самостоятельно.

