Війна Росії проти України та Європи загострюється – агенти Кремля використовують саботаж, змови з метою вбивства та політичне втручання задля послаблення та дестабілізації східної половини трансатлантичного альянсу. До того ж до РФ у її гібридній війні приєднується Китай.

Про це пише колумніст Bloomberg Opinion та заслужений професор імені Генрі Кіссінджера в Школі передових міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса Гел Брендс.

Як Китай приєднується до гібридної війни РФ

– Путінська Росія стає лише дедалі огиднішою. ​​Політична система стала насильницькою та квазіфашистською. Економіка повністю мобілізована для війни. Путін налагоджує глибші зв’язки з іншими супротивниками США, такими як Китай та Північна Корея. Він вважає, що його країна вже перебуває в екзистенційному конфлікті з “колективним Заходом”, – йдеться в аналізі колумніста Bloomberg.

Він вважає, що ця боротьба продовжуватиметься тим чи іншим чином навіть після закінчення війни в Україні, а можливо – навіть загостриться за підтримки Китаю.

Експерт додав, що Китай також втручається у справи Європи, однак, на його думку, це відбувається далеко не так агресивно, як це робить Путін.

Проте він нагадав, що китайські кораблі були причетні до інцидентів з перерізанням кабелів у Балтійському морі, а китайські кібератаки стали більш амбітними та поширеними. Західні чиновники стверджують про зростаючий симбіоз між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями.

Пекін також вбиває клин у трансатлантичну спільноту, опікуючись біднішими країнами Південно-Східної Європи, які іноді мають неліберальні уряди.

– Метою є створення “шовкової завіси”, яка простягається від Греції до Угорщини, фактично розділяючи південну половину Європи навпіл. Якими б не були їхні розбіжності, і Китай, і Росія хочуть слабшої, більш поступливої ​​Європи, – пояснив колумніст.

Що відомо про гібридну війну Росії проти Європи

На думку Брендса, ситуація, що склалася, призвела до зростання напруженості та невідкладної потреби у переозброєнні Європи, при цьому деякі європейські міністри оборони стурбовані тим, що гібридна війна може перетворитися на гарячу, а роль США у допомозі Європі підтримувати єдність та силу є неоднозначною.

– Ця кампанія залякування, примусу та підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків. Вона віщує майбутнє напруженості та невпевненості для континенту, який довго вважав спокій нормою, – зазначив колумніст.

Він відмітив, що лише за останні кілька тижнів кількість показників загострення ситуації збільшилась.

Серед них – постійні польоти дронів, російські військові літаки у Естонії, спроби агентів Москви вплинути на вибори в Молдові (на щастя, безуспішні) тощо.

– Путін одночасно завдає ударів по Європі та Україні. Його мотиви багатошарові. Гібридна війна має на меті покарати Європу за підтримку українського опору. Вона застерігає європейські країни від розгортання військ в Україні після потенційного припинення вогню, – наголошує експерт.

Але найважливішим, на його думку, є те, що гібридна війна має послабити та дестабілізувати східну половину трансатлантичного альянсу, який давно стримує вплив Росії, а також відділити її від західної.

Чого хоче досягти РФ

Колумніст нагадав слова радянського лідера Микити Хрущова про те, що “найзаповітнішою мрією Москви” є відокремлення США від Європи, і наголосив, що ідеології змінюються, але геополітичні імперативи залишаються.

За його словами, Кремль йде на провокації, які лякають Європу, але не викликають майже ніякої реакції у Вашингтона.

– Якщо Москва посилить тиск, поки США переорієнтуються на інші пріоритети, недоозброєна Європа залишиться сама, – вважає Гел Брендс.

Він додав, що Європа активно реагує на нові загрози, – там готують стіну з дронів та погрожують збивати все, що порушує їхній повітряний простір.

Частина європейських міністерств попереджає, що гібридна війна може перерости в гарячу. Очікується, що РФ може спробувати захопити частину Естонії або якоїсь іншої “вразливої” країни на сході.

Проте колумніст зазначає, що хоча це й можливо, але є малоймовірним, поки армія російського диктатора Володимира Путіна загрузла в Україні.

– Російський правитель зазвичай обережно ставиться до початку повномасштабної бійки з ядерним альянсом. Однак ризики насильницького інциденту — скажімо, відплати, яка станеться, якщо Польща чи Данія зіб’ють російський літак – зростають, – зауважив він.

Брендс нагадав, що трюки РФ з підривами є надзвичайно небезпечними – як у той раз, коли вони ледь не збили вантажний літак над Німеччиною, що могло мати смертельні наслідки.

Чого очікувати від США

Експерт вважає, що питання щодо того, чи допоможуть США європейському континенту зберегти єдність і силу, є відкритим.

Він наголосив, що тенденції в політиці США неоднозначні: Трамп підштовхнув Європу до переозброєння та поступово стає дружелюбнішим до України, оскільки дедалі більше розчаровується в Путіні.

– Але сам Трамп підірвав європейський суверенітет, вимагаючи контролю над Гренландією: не так давно данські чиновники звинуватили Америку у веденні ворожої кампанії. Його постійна мантра полягає в тому, що США повинні нести менше відповідальності за безпеку континенту, що за океаном, – зауважив Брендс.

Він очікує, що Європа зіткнеться з тривалим і небезпечним протистоянням з мстивою Росією, і боротьба буде ще жорсткішою, якщо їй доведеться вести битву самостійно.

