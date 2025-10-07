РФ активизировала информационно-психологическую кампанию, которая, вероятно, является частью подготовки к потенциальной войне с НАТО.

Россия может устроить провокацию под чужим флагом

В аналитическом отчете Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия выдвигает обвинения в адрес Запада.

Аналитики приводят заявление Службы внешней разведки России, где говорится, что Великобритания планирует нападение группы проукраинских россиян на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в европейском порту.

По версии российских разведчиков, диверсанты будут утверждать, что действовали по приказу Кремля, а Великобритания планирует оснастить группу подводным оборудованием китайского производства, чтобы предъявить Китаю обвинения в поддержке агрессии РФ против Украины.

В ISW отметили, что это заявление повторяет аналогичные утверждения о незаконных действиях, направленных против государств Европы, таких как Польша, Молдова и Сербия. К тому же в последние недели все чаще раздаются заявления, которые составляют новую согласованную модель деятельности.

– Эта модель организованной деятельности свидетельствует о том, что Россия вступила в первую фазу подготовки к переходу на более высокий уровень войны, чем тот, в котором сейчас участвует, например, к предстоящей войне между НАТО и РФ, – пишут аналитики ISW.

К тому же они напоминают, что с осени 2025 года заметно возросла активность атак со стороны РФ, в частности нарушения дронами воздушного пространства стран НАТО.

Однако в настоящее время ISW не делает выводов, приняла ли Москва решение о начале возможной войны высшего уровня и когда это может произойти.

Аналитики отмечают, что РФ реализует долгосрочные стратегические планы, которые могут служить частью подготовки к предстоящему конфликту с НАТО, в частности реструктуризацию военных округов на западной границе и развитие военных баз на границе с Финляндией.

В то же время ISW не фиксирует признаков того, что Кремль активно готовится к немедленному столкновению с НАТО на текущий момент.

В отчете говорится, что заявлениями о “фальшивых флагах” Москва хочет посеять страх среди европейцев, подорвать единство НАТО и уменьшить поддержку Украины.

Внутри РФ такие заявления призваны создать образ “угрожающего Запада” и подготовить общественное мнение к возможной эскалации противостояния с Западом.

