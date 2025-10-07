РФ активізувала інформаційно-психологічну кампанію, яка ймовірно є частиною підготовки до потенційної війни з НАТО.

Росія може лаштувати провокацію під чужим прапором

В аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія висуває звинувачення на адресу Заходу.

Аналітики наводять заяву Служби зовнішньої розвідки Росії, де йдеться, що Велика Британія нібито планує напад групи проукраїнських росіян на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в європейському порту.

За версією російських розвідників, диверсанти стверджуватимуть, що діяли за наказом Кремля, а Велика Британія планує оснастити групу підводним обладнанням китайського виробництва, аби висунути Китаю звинувачення у підтримці агресії РФ проти України.

В ISW зауважили, що ця заява повторює аналогічні твердження про незаконні дії, спрямовані проти держав Європи, таких як Польща, Молдова та Сербія, й останніми тижнями все частіше лунають заяви, які становлять нову узгоджену модель діяльності.

– Ця модель організованої діяльності свідчить про те, що Росія вступила в першу фазу підготовки до переходу на вищий рівень війни, ніж той, в якому Росія зараз бере участь, наприклад, до майбутньої війни між НАТО і Росією, – пишуть аналітики ISW.

До того ж, вони нагадують, що з осені 2025 року помітно зросла активність атак з боку РФ, зокрема порушення дронами повітряного простору країн НАТО.

Однак на цей час ISW не робить висновків, чи ухвалила Москва рішення про початок можливої війни вищого рівня та коли це може статися.

Аналітики зазначають, що РФ реалізує довгострокові стратегічні плани, які можуть слугувати частиною підготовки до майбутнього конфлікту з НАТО, зокрема реструктуризацію військових округів на західному кордоні та розбудову військових баз на кордоні з Фінляндією.

Водночас ISW не фіксує ознак того, що Кремль активно готується до негайного зіткнення з НАТО на поточний момент.

У звіті йдеться, що заявами про “фальшиві прапори” Москва хоче посіяти страх серед європейців, підірвати єдність НАТО та зменшити підтримку України.

Усередині РФ ж такі заяви покликані створити образ “загрозливого Заходу” і підготувати громадську думку до можливої ескалації протистояння із Заходом.

