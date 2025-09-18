Британские медиа и аналитики информируют, что российские разведывательные суда и беспилотные аппараты активно собирают данные о подводных кабелях и трубопроводах в Европе.

РФ готовится к атаке на подводные кабели Европы

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что российская разведка использует судно Янтарь для сбора информации о подводной инфраструктуре, а вблизи кабелей фиксируют активность беспилотных аппаратов.

— Через подводные кабели проходит 95% мирового интернет-трафика и до $10 трлн ежедневных финансовых транзакций. Учитывая войну против Украины, аналитики считают, что Кремль рассматривает такие атаки как способ дестабилизации Запада и давления на союзников Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная диверсия может привести к последствиям не только для оборонной сферы, но и финансов, логистики и связи.

– В январе британский парламент инициировал расследование относительно состояния и защищенности подводных коммуникаций. Аналогичные риски фиксируют и в других регионах Европы – в Балтийском море уже рассматривают дела о повреждениях кабелей, — добавляет ЦПД.

Ранее Центр сообщал о других гибридных атаках РФ на критическую инфраструктуру Европы. В частности, в Балтийском море резко возросло количество случаев глушения GPS, что создает угрозу для гражданской авиации.

Отмечается, что подобные операции являются элементом системной стратегии Москвы для ослабления Европы посредством диверсий, дезинформации и запугивания населения. И ее целью является уменьшение поддержки Украины.

