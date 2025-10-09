Были обломки: Путин де-факто признал, что ПВО РФ сбила самолет AZAL
Российский диктатор Владимир Путин де-факто признал, что самолет AZAL в декабре 2024 года был сбит российскими ракетами ПВО, но при этом обвинил Украину.
Это произошло на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Путин признал, что РФ сбила самолет AZAL
Диктатор убеждал Алиева, что причины катастрофы самолета азербайджанских авиалиний связаны с пребыванием в небе украинского беспилотника.
– Две ракеты, выпущенные системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, – заявил Путин.
По его словам, в самолет попали “не поражающие элементы” ракеты, а, скорее всего, “обломки”.
Как пишет издание Медуза, Путин также заявил, что уже извинился за то, что “трагедия” с самолетом произошла в небе над Россией. Он также сказал, что Россия “содействует расследованию причин аварии”.
Что известно об авиакатастрофе самолета AZAL
25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines рейса Баку — Грозный после поражения, вероятно, российской ПВО предпринял попытку приземлиться недалеко от Актау в Казахстане.
На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В авиакатастрофе погибли 38 человек, остальных удалось спасти.
СМИ со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писали, что причиной авиакатастрофы стала российская ракета класса земля-воздух.
Позже Алиев возложил вину за авиакатастрофу на РФ и заявил, что Баку требует справедливости и наказания виновных.