Российский диктатор Владимир Путин де-факто признал, что самолет AZAL в декабре 2024 года был сбит российскими ракетами ПВО, но при этом обвинил Украину.

Это произошло на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин признал, что РФ сбила самолет AZAL

Диктатор убеждал Алиева, что причины катастрофы самолета азербайджанских авиалиний связаны с пребыванием в небе украинского беспилотника.

Сейчас смотрят

– Две ракеты, выпущенные системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, – заявил Путин.

По его словам, в самолет попали “не поражающие элементы” ракеты, а, скорее всего, “обломки”.

Как пишет издание Медуза, Путин также заявил, что уже извинился за то, что “трагедия” с самолетом произошла в небе над Россией. Он также сказал, что Россия “содействует расследованию причин аварии”.

Что известно об авиакатастрофе самолета AZAL

25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines рейса Баку — Грозный после поражения, вероятно, российской ПВО предпринял попытку приземлиться недалеко от Актау в Казахстане.

На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В авиакатастрофе погибли 38 человек, остальных удалось спасти.

СМИ со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писали, что причиной авиакатастрофы стала российская ракета класса земля-воздух.

Позже Алиев возложил вину за авиакатастрофу на РФ и заявил, что Баку требует справедливости и наказания виновных.

Источник : Медуза

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.