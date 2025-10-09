Російський диктатор Володимир Путін де-факто визнав, що літак AZAL у грудні 2024 року було збито російськими ракетами ППО, але при цьому звинуватив Україну.

Це сталося на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Путін визнав, що РФ збила літак AZAL

Диктатор переконував Алієва, що причини катастрофи літака азербайджанських авіаліній пов’язані з перебуванням у небі українського безпілотника.

– Дві ракети, випущені системою ППО Росії, не вразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів, – заявив Путін.

За його словами, у літак потрапили “не уражаючі елементи” ракети, а, найімовірніше, “уламки”.

Як пише видання Медуза, Путін також заявив, що вже вибачався за те, що “трагедія” з літаком сталася в небі над Росією. Він також сказав, що Росія “сприяє розслідуванню причин аварії”.

Що відомо про авіакатастрофу літака AZAL

25 грудня 2024 року літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines рейсу Баку — Грозний після ураження, ймовірно, російською ППО здійснив спробу приземлитися неподалік Актау в Казахстані.

На борту перебували 67 людей, зокрема п’ятеро членів екіпажу. В авіатрощі загинули 38 людей, інших вдалося врятувати.

ЗМІ з посиланням на джерела в уряді Азербайджану писали, що причиною авіатрощі стала російська ракета класу земля-повітря.

Пізніше Алієв поклав провину за авіатрощу на РФ та заявив, що Баку вимагає справедливості та покарання винних.

Джерело : Медуза

