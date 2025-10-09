Россияне запускают дроны с танкеров теневого флота, всего их более 500 – Зеленский
Россия использует танкеры из своего теневого флота не только для обхода нефтяных санкций, но и как платформы для запуска дронов. По данным разведки, таких судов более 500.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 8 октября.
Как РФ превращает танкеры в военные базы
Президент привел в качестве примера танкер BORACAY, который остановили французы.
– Важно продолжать работу по санкциям и российскому флоту танкеров. И это касается не только доходов от нефти, – подчеркнул он.
По его словам, в спецоперации с BORACAY источником информации выступила Служба внешней разведки Украины, которая передала информацию о том, что этот танкер начал свой путь из Приморска.
– Танкер остановили. Там были спецслужбы Российской Федерации. Что важно, капитаном был гражданин Китая. Я думаю, что это обычная практика Российской Федерации. Танкер через три дня отпустили, – рассказал Владимир Зеленский.
Он пояснил, что именно так и работает теневой флот – его просто остановили для проверки, а капитана вызвали в суд и сняли с борта, однако это не означает, что в дальнейшем нефть не пойдет “своим путем”.
– По нашим данным, соответствующих танкеров более 500. Их нужно тотально останавливать, тогда это будет иметь большое влияние на торговлю энергоресурсами. А также и на безопасность в Европе. Потому что именно такие танкеры в том числе среди площадок для запуска россиянами дронов, – отметил украинский президент.
Напомним, 1 октября стало известно, что Франция остановила танкер теневого флота РФ, с которого могли запускать дроны по Дании.
Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что Россия может использовать танкеры для запуска и управления дронами в Данию, Норвегию, Эстонию, Латвию и Литву.