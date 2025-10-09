Росія використовує танкери зі свого тіньового флоту не лише для обходу нафтових санкцій, а й як платформи для запуску дронів. За даними розвідки, таких суден понад 500.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 8 жовтня.

Як РФ перетворює танкери на військові бази

Президент привів як прикладу танкер BORACAY, який зупинили французи.

– Важливо продовжувати роботу щодо санкцій та російського флоту танкерів. І це стосується не тільки доходів від нафти, – наголосив він.

За його словами, у спецоперації з BORACAY джерелом інформації виступила Служба зовнішньої розвідки України, яка передала інформацію про те, що цей танкер почав свій шлях з Приморська.

– Танкер зупинили. Там були спецслужбовці Російської Федерації. Що важливо, капітаном був громадянин Китаю. Я думаю, що це звичайна практика Російської Федерації. Танкер через три дні відпустили, – розповів Володимир Зеленський.

Він пояснив, що саме так і працює тіньовий флот – його просто зупинили для перевірки, а капітана викликали до суду та зняли з борту, однак це не означає, що надалі нафта не піде “своїм шляхом”.

– За нашими даними, відповідних танкерів більше 500. Їх потрібно тотально зупиняти, тоді це буде мати великий вплив на торгівлю енергоресурсами. А також і на безпеку в Європі. Бо саме такі танкери — серед майданчиків для запуску росіянами дронів, – зауважив український президент.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що Франція зупинила танкер тіньового флоту РФ, з якого могли запускати дрони по Данії.

Раніше Володимир Зеленський уже заявляв, що Росія може використовувати танкери для запуску та управління дронами у Данію, Норвегію, Естонію, Латвію і Литву.

