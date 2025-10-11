В субботу, 11 октября, вспыхнули бои на границе между Пакистаном и Афганистаном. Талибы начали боевые действия в ответ на якобы авиаудары, совершенные пакистанской армией по Кабулу.

Факты ICTV узнавали, какое место занимает армия Пакистана в мировом рейтинге.

Пакистан: какое место в рейтинге армий мира

По состоянию на апрель 2025 года, согласно обновленным данным Global Fire Power, армия Пакистана в рейтинге занимает 12-е место, значение индекса силы (PowerIndex) 0.2513.

Сейчас смотрят

Это отражает снижение на три позиции по сравнению с 2024 годом, когда Пакистан занимал 9-е место.

Армия Пакистана: численность

По состоянию на 2025 год армия Пакистана остается одной из крупнейших в мире по численности.

Армия Пакистана, сколько людей имеет:

654 тыс. — Вооруженные силы Пакистана (активных военнослужащих);

550 тыс. резервистов;

1 704 000 — ориентировочное общее количество военнослужащих, включая активный персонал, резервистов и военизированные формирования.

Пакистан занимает 7-е место в мире по количеству личного состава. Это позволяет государству поддерживать значительную сухопутную силу, а также удерживать военное присутствие в стратегически важных регионах, в частности вблизи спорных территорий, таких как Кашмир.

Армия Пакистана: техника и вооружение

В 2025 году, по данным Global Firepower, Пакистан сохраняет 7-е место в мире по количеству авиационной техники и входит в топ-15 по общему количеству бронетехники.

Среди летательных аппаратов есть современные модели JF-17 Thunder и F-16, около 100 штурмовиков и многоцелевых самолетов, а также более 300 вертолетов, из которых более 50 являются ударными, такими как AH-1 Cobra и Z-10.

Сухопутные войска Пакистана располагают около 2 тыс. боевых танков, включая Al-Khalid, T-80UD и Type 85, боевых бронированных машин, несколькими сотнями единиц самоходной артиллерии.

Al-Khalid — это серия основных боевых танков, разработанных в Пакистане. Являются результатом совместной работы Пакистана и Китая. Они базируются на китайском танке Type 90II, но должны были быть модернизированы в соответствии с требованиями пакистанской армии.

Страна активно модернизирует свою технику, закупая новые образцы и разрабатывая собственные.

ВМС Пакистана играют важную роль в обеспечении безопасности морских границ и торговых путей. Хотя их размер меньше по сравнению с другими видами вооруженных сил, они имеют в своем составе фрегаты, подводные лодки и другую необходимую технику.

Военно-морские силы Пакистана насчитывают 121 корабль, среди которых 8 подводных лодок (преимущественно дизель-электрических), 9 фрегатов, 9 корветов и 69 патрульных кораблей. Страна не имеет в своем составе авианосцев.

Наличие ядерного оружия является ключевым фактором в стратегическом балансе сил в регионе и существенно влияет на позицию Пакистана в рейтинге GFP.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.