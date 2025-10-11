Пакистан — пятая по численности населения страна в мире, которая играет все более важную роль в глобальных демографических процессах.

Факты ICTV узнавали, сколько людей проживает в Пакистане и стоит ли ожидать дальнейшего прироста населения в стране.

Население Пакистана: данные последней переписи

Согласно данным переписи населения, проведенной в 2023 году, общая его численность в Пакистане составила 241 499 431 человек, среди которых мужчин насчитывается 124 324 406 человек, а женщин 117 154 694 человека.

Уровень грамотности среди мужчин составляет 75,1%, тогда как среди женщин этот показатель значительно ниже — 45,8%. Доля городского населения среди мужчин составляет 52%, а среди женщин — 48%, тогда как в сельской местности проживает 51,2% мужчин и 48,8% женщин, что демонстрирует примерно равномерное распределение по полу между городом и деревней.

Население Пакистана в 2024 году: данные ООН

По последнему отчету ООН World Population Prospects 2024, количество жителей Пакистана оценивается примерно в 245 млн человек, а в 2025 году достигнет 249,9 млн человек.

Среднегодовой прирост населения Пакистана составляет около 2%. Этот рост обусловлен высоким уровнем рождаемости (более 3 детей на одну женщину) и снижением детской смертности.

Прогноз до конца XXI века

ООН прогнозирует, что к 2048 году население Пакистана достигнет 331,29 млн человек, что позволит ему опередить Индонезию и стать четвертой по населению страной мира. Максимальная численность населения ожидается в 2092 году — примерно 404,68 млн человек.

Около 60% населения Пакистана — это молодежь до 30 лет. Это создает потенциал для “демографического дивиденда”, если будет обеспечен надлежащий доступ к образованию, трудоустройству и инновациям.

В Пакистане фиксируется один из самых высоких уровней рождаемости — 22 новорожденных на каждые 1 000 человек.

По данным ООН, очень небольшая доля женщин в стране пользуется средствами планирования семьи. Такой стремительный рост населения может создать серьезную нагрузку на системы водоснабжения и канализации, вызвать массовую безработицу и перегрузить сферу здравоохранения и образования.

