У суботу, 11 жовтня, спалахнули бої на кордоні між Пакистаном та Афганістаном. Таліби розпочали бойові дії у відповідь на начебто авіаудари, здійснені пакистанською армією по Кабулу.

Факти ICTV дізнавалися, яке місце посідає армія Пакистану у світовому рейтингу.

Пакистан: яке місце в рейтингу армій світу

Станом на квітень 2025 року, згідно з оновленими даними Global Fire Power, армія Пакистану у рейтингу посідає 12-те місце зі значенням індексу сили (PowerIndex) 0.2513.

Це відображає зниження на три позиції порівняно з 2024 роком, коли Пакистан був на 9-му місці.

Армія Пакистану: чисельність

Станом на 2025 рік армія Пакистану залишається однією з найбільших у світі за чисельністю.

Армія Пакистану, скільки людей має:

654 тис. – Збройні сили Пакистану (активних військовослужбовців);

550 тис. резервістів;

1 704 000 – орієнтовн а загальна кількість військовослужбовців, зокрема активний персонал, резервісти та воєнізовані формування.

Пакистан посідає 7-ме місце у світі за кількістю особового складу. Це дозволяє державі підтримувати значну сухопутну силу, а також утримувати військову присутність у стратегічно важливих регіонах, зокрема поблизу спірних територій, таких як Кашмір.

Армія Пакистану: техніка та озброєння

У 2025 році, за даними Global Firepower, Пакистан зберігає 7-ме місце у світі за кількістю авіаційної техніки та входить до першої 15 за загальною кількістю бронетехніки.

Серед літальних апаратів є сучасні моделі JF-17 Thunder та F-16, близько 100 штурмовиків та багатоцільових літаків, а також понад 300 гелікоптерів, з яких більше 50 є ударними, такими як AH-1 Cobra та Z-10.

Сухопутні війська Пакистану мають у своєму розпорядженні близько 2 тис. бойових танків, зокрема Al-Khalid, T-80UD та Type 85, бойових броньованих машин, кілька сотень одиниць самохідної артилерії.

Al-Khalid — це серія основних бойових танків, розроблених в Пакистані. Є результатом спільної роботи Пакистану та Китаю. Вони базуються на китайському танку Type 90II, але мали бути модернізовані відповідно до вимог пакистанської армії.

Країна активно модернізує свою техніку, закуповуючи нові зразки та розробляючи власні.

ВМС Пакистану відіграють важливу роль у безпеці морських кордонів та торгових шляхів. Хоча їх розмір менший порівняно з іншими видами збройних сил, вони мають у своєму складі фрегати, підводні човни та іншу необхідну техніку.

Військово-морські сили Пакистану налічують 121 корабель, серед яких 8 підводних човнів (переважно дизель-електричних), 9 фрегатів, 9 корветів та 69 патрульних кораблів. Країна не має у своєму складі авіаносців.

Наявність ядерної зброї є ключовим фактором у стратегічному балансі сил у регіоні та суттєво впливає на позицію Пакистану в рейтингу GFP.

