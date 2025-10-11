Пакистан — п’ята за чисельністю населення країна у світі, що відіграє дедалі важливішу роль у глобальних демографічних процесах.

Факти ICTV дізнавалися, скільки людей проживає в Пакистані та чи варто очікувати подальшого приросту населення у країні.

Населення Пакистану: дані останнього перепису

Згідно з даними перепису населення, проведеного у 2023 році, загальна його чисельність в Пакистані становить 241 499 431 особа, серед яких чоловіків налічується 124 324 406 осіб, а жінок 117 154 694 особи.

Рівень грамотності серед чоловіків становить 75,1%, водночас серед жінок цей показник значно нижчий – 45,8%. Частка міського населення серед чоловіків становить 52%, а серед жінок – 48%. У сільській місцевості проживає 51,2% чоловіків та 48,8% жінок, що демонструє приблизно рівномірний розподіл за статтю між містом і селом.

Населення Пакистану в 2024 році: дані ООН

За останнім звітом ООН World Population Prospects 2024, кількість мешканців Пакистану оцінюється приблизно у 245 млн осіб, а у 2025 році сягне 249,9 млн осіб.

Середньорічний приріст населення Пакистану становить близько 2%. Це зростання обумовлене високим рівнем народжуваності (понад 3 дитини на одну жінку) та зниженням дитячої смертності.

Прогноз до кінця XXI століття

ООН прогнозує, що до 2048 року населення Пакистану досягне 331,29 млн осіб, що дозволить йому випередити Індонезію та стати четвертою за населенням країною світу. Максимальна чисельність населення очікується у 2092 році — приблизно 404,68 млн осіб.

Близько 60% населення Пакистану — це молодь до 30 років. Це створює потенціал для “демографічного дивіденду”, якщо буде забезпечено належний доступ до освіти, працевлаштування та інновацій.

У Пакистані фіксується один із найвищих рівнів народжуваності — 22 новонароджених на кожні 1 000 осіб.

За даними ООН, дуже невелика частка жінок у країні користується засобами планування сім’ї. Таке стрімке зростання населення може створити серйозне навантаження на системи водопостачання та каналізації, спричинити масове безробіття й перевантажити сферу охорони здоров’я та освіти.

