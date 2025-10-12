Россия может представлять значительную угрозу для НАТО гораздо раньше, чем в 2036 году, и уже вступила в “нулевую фазу” подготовки к возможной войне с союзом.

Об этом предупреждает Институт изучения войны (ISW).

ISW о непосредственной угрозе для НАТО

По оценке аналитиков, дальние ударные возможности России и расширение производства беспилотников представляют непосредственную угрозу для Североатлантического блока.

Сейчас смотрят

В ISW отмечают, что не наблюдается никаких признаков того, что российское военное командование будет ждать полного восстановления армии перед началом агрессивных действий против стран-членов НАТО.

Эксперты предполагают, что Москва может атаковать раньше, если блок не сможет обеспечить эффективное сдерживание.

Россия, вероятно, сохранит значительную боевую мощь в течение нескольких месяцев после завершения активных боевых действий в Украине, которую сможет быстро развернуть на восточном фланге НАТО.

Кроме того, добавляют в ISW, Россия активно формирует стратегический резерв человеческих ресурсов и продолжает наращивать военный потенциал, несмотря на большие потери на войне в Украине.

Страна приобретает значительный опыт в современной войне, разрабатывая новые тактики и концепции операций, которые позволяют проводить масштабные наступательные действия без использования большого количества танков, а также нейтрализовать бронетехнику противника.

ISW отмечает, что Россия также осваивает способы достижения эффекта воздушного запрета в тылу противника без необходимости контроля над воздухом.

Поэтому НАТО и союзники должны быть готовы к быстрому реагированию на потенциальные угрозы сразу после завершения войны в Украине.

Аналитики обращают внимание, что, несмотря на колоссальные потери, Россия не прекращает подготовку к более масштабному конфликту.

В частности, украинская разведка обнародовала документы предприятия Уралвагонзавод, которые свидетельствуют о планах Кремля увеличить производство танков Т-90 на 80% к 2028 году и выпустить более тысячи новых машин между 2027 и 2029 годами.

Украинская OSINT-организация (разведывательная организация, которая исследует информацию из открытых источников, – Ред.) Frontelligence Insight.

По данным высокопоставленных финских военных, Россия не отправляет большинство новых танков на фронт в Украине, а накапливает их для возможного использования против НАТО.

Также Москва активно модернизирует танки Т-72, что может усилить угрозу для Североатлантического блока в среднесрочной перспективе.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 1 327-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.