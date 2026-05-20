В течение мая в Хмельницкой области погода была довольно переменчивой: теплые периоды сменялись прохладой, а дождливые дни чередовались с более сухими. Из-за таких колебаний весенняя погода не раз меняла свой характер в течение месяца.

Поэтому в конце мая вполне логично возникает вопрос, какой будет погода в Хмельницком в июне и принесет ли первый месяц лета стабильное тепло.

Погода в Хмельницком с 20 по 24 мая

Как сообщил начальник Хмельницкого областного гидрометеорологического центра Юрий Вороновский, 20–21 мая в Хмельницкой области погоду будут формировать атмосферные фронты, которые принесут осадки.

Уже в пятницу и субботу атмосферное давление начнет расти, постепенно вытесняя фронты на восток. Из-за этого осадков станет меньше, и они будут носить преимущественно локальный характер.

В ночное время температура воздуха составит примерно +9…+14 °C, а в Хмельницком — +10…+12 °C. В дневные часы по области ожидается +19…+24 °C, тогда как в самом Хмельницком воздух будет прогреваться до +20…+22 °C.

Погода в Хмельницком в июне 2026 года

По данным последних сезонных прогнозов Copernicus, в ближайшие месяцы сохраняется повышенная вероятность влияния явления Эль-Ниньо. Из-за этого большинство модельных расчетов показывают тенденцию к немного более высоким температурам в Европе летом.

В целом ожидается, что лето в Европе будет теплее средних многолетних значений. Наибольшее отклонение температуры может наблюдаться в восточной части континента, куда входит и Украина. Также существует вероятность, что количество осадков в среднем будет немного ниже нормы, хотя их распределение по регионам будет неравномерным.

Прогноз погоды в Хмельницком на июнь 2026 года

Если смотреть на карты Европейского центра среднесрочных прогнозов, погода в Хмельницкой области в июне может меняться постепенно.

В начале месяца, с 1 по 8 июня, температура ожидается примерно в пределах нормы или немного ниже — где-то на 1–2 °C. Это означает, что существенной жары в этот период не прогнозируется.

Во второй неделе месяца, с 8 по 15 июня, начнет теплеть, и температура может быть уже на 1–2°C выше нормы.

С 15 по 22 июня потепление может усилиться, и отклонение от нормы составит примерно +2…+2,5°C.

В конце месяца, с 22 по 29 июня, теплая погода сохранится: температура в Украине в целом и в Хмельницкой области в частности, вероятно, будет примерно на 2°C выше средних показателей.

Погода в Хмельницком на июнь: прогноз синоптиков

Как рассказала синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха в интервью Укринформ, делать точные долгосрочные выводы о конкретных температурах или продолжительности жары летом заранее невозможно.

Сезонные прогнозы не обладают той точностью, которая позволяет определить, каким будет каждый отдельный месяц в деталях. Такие оценки скорее описывают общие тенденции, а не конкретные значения для повседневного использования.

Климатические наблюдения действительно фиксируют постепенное потепление в Украине, а также увеличение частоты тепловых волн летом. Но это не означает, что каждый сезон обязательно будет аномально жарким или стабильно жарким без перерывов.

Даже в пределах одного лета могут чередоваться периоды высоких температур, умеренной жары и коротких похолоданий, особенно когда активизируются атмосферные фронты.

Именно поэтому утверждения о “непрерывной жаре с июня” или гарантированных экстремальных значениях не соответствуют реальной природе атмосферных процессов. Метеосистема является динамичной, и ее поведение зависит сразу от многих факторов, которые невозможно свести к одному сценарию.

Птуха подчеркнула, что долгосрочные климатические модели используются преимущественно для научного анализа общих изменений, а не для точного прогнозирования погоды на конкретные дни или недели. Поэтому основным ориентиром для населения остаются краткосрочные прогнозы, которые обновляются ежедневно и учитывают реальное состояние атмосферы.

В итоге, как для Хмельницкой области, так и для Украины в целом, речь идет скорее о климатических тенденциях, чем о фиксированных сценариях. Погодные условия летом 2026 года, как и в любой другой период, будут формироваться сочетанием глобальных процессов и локальной атмосферной динамики, поэтому к любым резким обобщениям об “аномальной жаре” следует относиться с осторожностью.

