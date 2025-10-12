Росія може становити значну загрозу для НАТО набагато раніше, ніж у 2036 році, і вже вступила у “нульову фазу” підготовки до можливої війни з союзом.

Про це попереджає Інститут вивчення війни (ISW).

ISW про безпосередню загрозу для НАТО

За оцінкою аналітиків, дальні ударні можливості Росії та розширення виробництва безпілотників становлять безпосередню загрозу для Північноатлантичного блоку.

В ISW зазначають, що не спостерігається жодних ознак того, що російське військове командування чекатиме повного відновлення армії перед початком агресивних дій проти країн-членів НАТО.

Експерти припускають, що Москва може атакувати раніше, якщо блок не зможе забезпечити ефективне стримування.

Росія, ймовірно, збереже значну бойову потужність протягом кількох місяців після завершення активних бойових дій в Україні, яку зможе швидко розгорнути на східному фланзі НАТО.

Крім того, додають в ISW, Росія активно формує стратегічний резерв людських ресурсів і продовжує нарощувати військовий потенціал, попри великі втрати на війні в Україні.

Країна здобуває значний досвід у сучасній війні, розробляючи нові тактики та концепції операцій, які дозволяють проводити масштабні наступальні дії без використання великої кількості танків, а також нейтралізувати бронетехніку противника.

ISW наголошує, що Росія також опановує способи досягнення ефекту повітряної заборони в тилу противника без необхідності контролю над повітрям.

Тому НАТО та союзники мають бути готові до швидкого реагування на потенційні загрози одразу після завершення війни в Україні.

Аналітики звертають увагу, що, попри колосальні втрати, Росія не припиняє підготовку до масштабнішого конфлікту.

Зокрема, українська розвідка оприлюднила документи підприємства Уралвагонзавод, які свідчать про плани Кремля збільшити виробництво танків Т-90 на 80% до 2028 року і випустити понад тисячу нових машин між 2027 та 2029 роками.

Українська OSINT-організація (розвідувальна організація, яка досліджує інформацію з відкритих джерел, – Ред.) Frontelligence Insight.

За даними високопоставлених фінських військових, Росія не відправляє більшість нових танків на фронт в Україні, а накопичує їх для можливого використання проти НАТО.

Також Москва активно модернізує танки Т-72, що може посилити загрозу для Північноатлантичного блоку в середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 1 327-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

