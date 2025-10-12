Трое членов Амири Дивана — административного офиса эмира Катара — погибли, а еще двое получили ранения в автомобильной аварии возле египетского курортного города Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщает издание Shafaq News со ссылкой на посольство Катара в Каире.

Смертельное ДТП в Египте

Источники в службах безопасности сообщили агентству Reuters, что автомобиль, в котором ехали дипломаты, перевернулся на повороте примерно в 50 километрах от города, когда делегация направлялась к официальному месту проведения саммита по окончательному прекращению войны в Газе.

Тела погибших чиновников репатриируют в Доху, а пострадавших госпитализировали в международную больницу Шарм-эль-Шейха.

Дипломаты, попавшие в ДТП, входили в состав протокольной группы Катара, которая в понедельник должна была принять участие в международном саммите высокого уровня под совместным председательством президента Египта Абдель-Фаттаха эль-Сиси и президента США Дональда Трампа. Цель саммита — окончательное согласование плана о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.

Катар, вместе с Египтом и США, помог заключить первую фазу перемирия, которая включает освобождение заложников и сотен палестинских заключенных. В переговорах также участвовали турецкие чиновники.

Напомним, что 13 октября в Шарм-эль-Шейхе запланировано проведение международного Саммита мира, посвященного урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. В мероприятии примут участие лидеры более 20 стран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС столкнется с “полным уничтожением”, если откажется передать власть и контроль над Газой.

Известно, что ХАМАС согласился освободить всех военнопленных — живых и погибших, — захваченных во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

