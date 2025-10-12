Троє членів Амірі Дівану – адміністративного офісу еміра Катару – загинули, а ще двоє дістали поранення в автомобільній аварії поблизу єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх.

Про це повідомляє видання Shafaq News із посиланням на посольство Катару в Каїрі.

Смертельне ДТП в Єгипті

Джерела в службах безпеки повідомили агентству Reuters, що автомобіль, в якому їхали дипломати, перекинувся на повороті приблизно за 50 кілометрів від міста, коли делегація прямувала до офіційного місця проведення саміту щодо остаточного припинення війни в Газі.

Тіла загиблих чиновників репатріюють до Дохи, а постраждалих госпіталізували до міжнародної лікарні Шарм-ель-Шейха.

Дипломати, які потрапили в ДТП, входили до складу протокольної групи Катару, яка у понеділок мала б взяти участь у міжнародному саміті високого рівня під спільним головуванням президента Єгипту Абдель-Фаттаха ель-Сісі та президента США Дональда Трампа. Мета саміту – остаточне узгодження плану про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом.

Катар, разом з Єгиптом і США, допоміг укласти першу фазу перемир’я, яка включає звільнення заручників і сотень палестинських в’язнів. У переговорах також брали участь турецькі чиновники.

