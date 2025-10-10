Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в 12:00 по местному времени.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в социальной сети X (Twitter).

Конец войны в секторе Газа

– С 12:00 подразделения ЦАХАЛ начали передислокацию на новые позиции в рамках подготовки к заключению соглашения о прекращении огня и возвращении заложников, – отметили в ЦАХАЛ.

Там добавили, что войска Армии обороны Израиля Южного командования развернуты в этом районе и будут продолжать устранять любую непосредственную угрозу.

Сейчас смотрят

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и исламистское движение ХАМАС согласились на первую фазу урегулирования конфликта в секторе Газа, предложенную Вашингтоном.

Первым этапом американского плана является освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод военных ЦАХАЛа.

Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило соглашение с ХАМАС. ЦАХАЛ отходит на новые рубежи в Газе, после чего ХАМАС будет иметь 72 часа для освобождения заложников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.