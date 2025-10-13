Війна в Газі офіційно закінчилася – Трамп
Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Кнесету, однопалатного парламенту Ізраїля, заявив, що війна в Газі офіційно завершилась.
Про це повідомляє CNN.
Закінчення війни в Газі
Коли президент США йшов будівлею Кнесету, журналіст запитав його, чи війна тепер офіційно закінчилася.
– Так, – відповів Трамп, підтвердивши свою позицію та попередні коментарі про те, що угода про припинення вогню означає остаточне завершення конфлікту.
Водночас вчора прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що військова кампанія в Газі не закінчена. Крім того, низка пунктів із мирного плану Трампа залишається невирішеною.
На думку Беньяміна Нетаньягу, Трамп чітко вважає, що бойових дій більше не повинно бути.
Президент Трамп в ізраїльському парламенті залишив напис у книзі: Це велика честь – чудовий і прекрасний день. Новий початок.
Спікер Кнесету Амір Охана привітав Трампа словами: Ми довго чекали цього дня.
“A great and beautiful day. A new beginning”
US President Donald Trump shows his written message before speaking to Israeli parliamentarians in the Knesset
Follow live: https://t.co/xMmcqmjQ1g pic.twitter.com/RyS1dEjZhm
— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 13, 2025
Деякі члени Кнесету вдягнули червоні кепки з написом: Трамп – президент миру.
Раніше президент США висловив упевненість у тому, що угоду про припинення вогню Ізраїль і ХАМАС будуть дотримуватися.
За його словами, люди втомилися від конфлікту, адже конфлікти тягнуться занадто довго.
– Я думаю, що так, я думаю, що її (угоду, – Ред.) дотримуватимуться… Війну закінчено. Війну закінчено, ви розумієте?.. Думаю, люди від цього втомилися. Це тривало століттями, а не тільки нещодавно, – сказав Трамп журналістам.
Крім того, Трамп похвалив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та зазначив, що той виконав дуже хорошу роботу.