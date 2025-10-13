Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Кнесету, однопалатного парламенту Ізраїля, заявив, що війна в Газі офіційно завершилась.

Про це повідомляє CNN.

Закінчення війни в Газі

Коли президент США йшов будівлею Кнесету, журналіст запитав його, чи війна тепер офіційно закінчилася.

– Так, – відповів Трамп, підтвердивши свою позицію та попередні коментарі про те, що угода про припинення вогню означає остаточне завершення конфлікту.

Водночас вчора прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що військова кампанія в Газі не закінчена. Крім того, низка пунктів із мирного плану Трампа залишається невирішеною.

На думку Беньяміна Нетаньягу, Трамп чітко вважає, що бойових дій більше не повинно бути.

Хамас звільнив заручників

Президент Трамп в ізраїльському парламенті залишив напис у книзі: Це велика честь – чудовий і прекрасний день. Новий початок.

Спікер Кнесету Амір Охана привітав Трампа словами: Ми довго чекали цього дня.

Деякі члени Кнесету вдягнули червоні кепки з написом: Трамп – президент миру.

Раніше президент США висловив упевненість у тому, що угоду про припинення вогню Ізраїль і ХАМАС будуть дотримуватися.

За його словами, люди втомилися від конфлікту, адже конфлікти тягнуться занадто довго.

– Я думаю, що так, я думаю, що її (угоду, – Ред.) дотримуватимуться… Війну закінчено. Війну закінчено, ви розумієте?.. Думаю, люди від цього втомилися. Це тривало століттями, а не тільки нещодавно, – сказав Трамп журналістам.

Крім того, Трамп похвалив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та зазначив, що той виконав дуже хорошу роботу.

Удар по Газі

Джерело: CNN, The Guardian

