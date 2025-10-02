Европейский Союз меняет подход к санкционной политике в отношении России. Вместо поэтапного усиления ограничений Брюссель планирует ввести значительно более строгие меры, которые войдут в 19-й пакет санкций.

Санкции ЕС против РФ

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита лидеров ЕС в Копенгагене.

– Сейчас настало время еще больше усилить давление на Россию. Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры в энергетике, финансовых услугах и торговле. И все это уже входит в 19-й пакет санкций, который сейчас обсуждается, – отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, новый пакет уже согласован с США и будет принят в ближайшее время. Среди ключевых ограничений:

снижение ценового потолка на российскую нефть до $47,6 за баррель;

ограничение работы платежной системы Мир;

запрет экспорта ряда руд, металлов, химикатов и солей;

санкции против 45 российских и иностранных компаний, сотрудничающих с военным сектором РФ.

Кроме того, ЕС намерен отказаться от российского СПГ до 2027 года и ввести вторичные санкции против третьих стран, которые помогают Кремлю обходить ограничения.

Напомним, во время саммита 1 октября лидеры ЕС также обсудили вопросы совместной обороны. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что европейские налогоплательщики не должны оплачивать войну России, и призвала направить 140 миллиардов евро замороженных российских активов на поддержку Украины.

Источник : УНН

