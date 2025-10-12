Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Дональда Трампа не чекати, поки Європа повністю відмовиться від закупівлі російських енергоносіїв, і ухвалити паралельні рішення щодо введення санкцій проти РФ.

Про це глава української держави заявив в ефірі телеканалу Fox News.

Зеленський закликав Трампа запровадити санкції проти РФ

За його словами, якщо такі потужні країни, як США, Європа, Канада та Японія, використовуватимуть інструменти тиску у вигляді санкцій і мит, передусім у сферах енергоносіїв, флоту, банківської системи та критичних мінералів, це суттєво вплине на “внутрішні справи” Росії.

Президент зазначив, що запровадження повного пакета санкцій Сполученими Штатами та ліквідація можливостей РФ обходити обмеження можуть ослабити її здатність продовжувати війну проти України.

– Росія зараз використовує $350 млрд лише на свої військові потреби, на цю війну, на свій військовий сектор. Ось чому вони виробляють так багато безпілотників, ракет, артилерійських снарядів тощо. І вони багато грошей вкладають у контракт з Північною Кореєю. До речі, вони допомагають Північній Кореї зміцнювати армію. Тому санкції дуже важливі, – наголосив Зеленський.

Він додав, що поділяє позицію Трампа щодо необхідності для європейських країн та бізнесу повністю відмовитися від російських енергоносіїв.

Однак український лідер звернувся до американського президента із проханням не пов’язувати санкції США з рішеннями ЄС у цій сфері.

– Я розумію його думку і розумію, як він хоче, щоб Європа першою продемонструвала та зупинила будь-який енергетичний контракт з Росією. Я розумію, але нам важко. У нас небагато часу, і тому, звичайно, для мене краще, якщо США прийматимуть паралельні рішення. Вторинні санкції дуже болючі для Росії. Усі це розуміють. Це залежить від президента Трампа. Я прошу його підтримати цей пакет вторинних санкцій. І, звичайно, не пов’язувати це з європейськими рішеннями, – сказав Зеленський.

Він нагадав, що з 2022 року Європа вже досягла значного прогресу – скоротила близько 80% контрактів на закупівлю російських енергоносіїв.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС змінює підхід до санкційної політики щодо Росії.

За її словами, Брюссель буде вводити не поетапні обмеження, а запровадить значно суворіші заходи, які увійдуть до 19-го пакету санкцій.

