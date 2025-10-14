Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс назначил шведского парламентария Карину Эдебринк специальной представительницей по вопросам похищения и депортации украинских детей, осуществляемых российскими властями.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба ОБСЕ.

Назначение спецпредставительницы по вопросам похищения украинских детей

О назначении спецпредставительницы глава ПА ОБСЕ объявил после своего недавнего визита в Киев, во время которого обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

64-летняя Карина Эдебринк — шведский политик, которая избиралась в парламент Швеции от Социал-демократической партии с 2018 года.

В рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ Эдебринк активно занималась вопросом похищенных Россией детей в качестве специального докладчика Парламентской группы поддержки Украины.

OSCE Parliamentary Assembly President @perejoanpons has appointed Swedish parliamentarian @carinaodebrink as Special Envoy on the issue of Russian abductions and deportations of Ukrainian children. ???? https://t.co/jJjyuxobV7 pic.twitter.com/we2RZkLaPc — OSCE PA (@oscepa) October 14, 2025

В июле она опубликовала отчет под названием Похищение и депортация украинских детей Россией, в котором призывает к усилению международного сотрудничества, в частности через Международную коалицию за возвращение украинских детей и инициативу президента Зеленского Bring Kids Back UA.

Разведка Великобритании ранее отмечала, что более 19,5 тыс. украинских детей были принудительно переселены или депортированы российскими властями на материковую часть России и на незаконно оккупированную территорию Крыма.

Некоторые лидеры государств-партнеров Украины подчеркивали, что вопрос возвращения домой похищенных Россией украинских детей должен быть включен в потенциальные мирные договоренности.

