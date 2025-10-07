Президент Владимир Зеленский предложил президенту Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуану Понсу Сампьетро назначить специального представителя по вопросу возвращения украинских детей.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Назначение спецпредставителя по возвращению украинских детей

— Во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро предложил назначить специального посланника при президенте ПА ОБСЕ, который сосредоточится на возвращении украинских детей, — отметил президент.

Он подчеркнул, что необходимо вернуть детей в их семьи, для этого “голос ОБСЕ и парламентариев очень важен”.

Во время переговоров Зеленский и Понс Сампьетро также обсудили совместные усилия, направленные на возвращение военнопленных и гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживает.

— Спасибо президенту за понимание важности продолжения давления на Россию. Спасибо за визит. Ценим поддержку Украины со стороны ассамблеи и готовность присоединиться к Международной коалиции по возвращению украинских детей, — отметил глава государства.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что по состоянию на март 2025 года под контролем РФ находилось до 1,6 млн украинских детей.

Речь идет как о незаконно депортированных в Россию, так и о тех, кто вынужден жить на оккупированных территориях.

