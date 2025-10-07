Зеленский предлагает ОБСЕ назначить спецпосланника для возвращения похищенных РФ детей
Президент Владимир Зеленский предложил президенту Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуану Понсу Сампьетро назначить специального представителя по вопросу возвращения украинских детей.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Назначение спецпредставителя по возвращению украинских детей
— Во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро предложил назначить специального посланника при президенте ПА ОБСЕ, который сосредоточится на возвращении украинских детей, — отметил президент.
Он подчеркнул, что необходимо вернуть детей в их семьи, для этого “голос ОБСЕ и парламентариев очень важен”.
Во время переговоров Зеленский и Понс Сампьетро также обсудили совместные усилия, направленные на возвращение военнопленных и гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживает.
— Спасибо президенту за понимание важности продолжения давления на Россию. Спасибо за визит. Ценим поддержку Украины со стороны ассамблеи и готовность присоединиться к Международной коалиции по возвращению украинских детей, — отметил глава государства.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что по состоянию на март 2025 года под контролем РФ находилось до 1,6 млн украинских детей.
Речь идет как о незаконно депортированных в Россию, так и о тех, кто вынужден жить на оккупированных территориях.