Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс призначив шведську парламентарку Каріну Едебрінк спеціальною представницею з питань викрадення та депортації українських дітей, здійснюваних російською владою.

Про це у вівторок повідомила пресслужба ОБСЄ.

Призначення спецпредставниці з питань викрадення українських дітей

Про призначення спецпредставниці голова ПА ОБСЄ оголосив після свого нещодавнього візиту до Києва, під час якого обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським.

64-річна Каріна Едебрінк є шведською політикинею, яка обиралася до парламенту Швеції від Соціал-демократичної партії з 2018 року.

У межах Парламентської асамблеї ОБСЄ Едебрінк активно займалася питанням викрадених Росією дітей як спеціальна доповідачка Парламентської групи підтримки України.

У липні вона опублікувала звіт під назвою Викрадення та депортація українських дітей Росією, у якому закликає до посилення міжнародної співпраці, зокрема через Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей та ініціативу президента Зеленського Bring Kids Back UA.

Розвідка Британії раніше зазначала, що понад 19,5 тис. українських дітей були примусово переселені або депортовані російською владою на материкову частину Росії та на незаконно окуповану територію Криму.

Деякі лідери держав-партнерів України наголошували, що питання повернення додому викрадених Росією українських дітей має бути включене до потенційних мирних домовленостей.

