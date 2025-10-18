Росія за збереження нинішнього темпу наступу могла б повністю окупувати Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області до червня 2030 року. Для захоплення всієї України Москві потрібно було б ще 103 роки.

Такі підрахунки наводить британське видання The Economist.

Чи можливий раптовий наступ і чим це загрожує РФ

– З моменту стабілізації лінії фронту після закінчення першого контрнаступу України в жовтні 2022 року вона практично не змінилася. Жодне велике місто не перейшло з рук в руки, – йдеться у матеріалі.

Там зазначається, що з травня цього року, коли Росія почала масштабний наступ на фронті, Москва захопила лише 0,4% української території та не досягла жодних серйозних цілей.

Проте Кремль платить величезну ціну за мінімальні здобутки на полі бою в Україні, наголошується у повідомленні.

Метаоцінка видання свідчить, що з початку повномасштабного вторгнення до січня 2025 року російські втрати склали 640-877 тис. солдатів, з яких загинули 137-228 тис. осіб.

Як зазначається, до 13 жовтня ці цифри зросли майже на 60%: до 984 тис.-1,438 млн жертв, зокрема 190-480 тис. загиблих.

Водночас у виданні вважають малоймовірним раптовий прорив оборонних ліній України через постійне спостереження за допомогою дронів у поєднанні з високоточним озброєнням великої дальності, що робить зосередження армії поблизу фронту самогубством.

Проте поступові успіхи залишаються можливими, хоча величезною ціною, вважають журналісти, внаслідок відправлення невеликих груп бійців для захоплення передових позицій у так звану зону смерті.

– Якщо Захід продовжить підтримувати Україну, війна може тривати з величезними втратами, а Росія повільно завойовуватиме територію, – йдеться у матеріалі.

Однак здатність Росії продовжувати війну в сьогоднішньому темпі також може добігати кінця, а кремлівський диктатор Володимир Путін ризикуватиме ще більше у разі продовження агресії проти України.

У виданні вважають, що після трьох років невдалих наступальних операцій раптовий крах може стати більш імовірним для російської військової економіки, ніж для оборонних ліній України.

