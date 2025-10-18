Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину последний шанс остановиться.

Такого мнения придерживается руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Коваленко о последнем шансе Трампа Путину

По словам Коваленко, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома четко обозначил рамки, что Россия должна остановиться на существующей линии соприкосновения и согласиться на переговоры.

Сейчас смотрят

— Это последний шанс для Путина выйти из войны. Если нет — Россия получит еще более сильные удары по ВПК (военно-промышленному комплексу, — Ред.) и экономике, — убежден руководитель Центра противодействия дезинформации.

Он обратил внимание, что в то же время Индия уже сокращает закупки российской нефти, а Европа не отступает от масштабной поддержки Украины, которая за это время стала стратегической необходимостью.

По мнению Коваленко, российская экономика сейчас находится на грани. Он подчеркнул, что Москва пугает призывом в армию резервистов, но даже это не изменит ход войны России против Украины.

— “Вундервафли” в РФ не существует. Китай не будет спасать Москву от последствий санкций, — считает руководитель Центра противодействия дезинформации.

Андрей Коваленко убежден, что если Будапешт станет точкой, где российский диктатор наконец признает реальность, то это станет началом конца не только войны, но и иллюзий Владимира Путина об империи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.