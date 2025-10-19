Евросоюз приближается к принятию решения об обучении наших военных на территории самой Украины и расширении других форм поддержки.

ЕС приближается к решению об обучении украинских военных

Со ссылкой на внутренние документы Радио Свобода сообщает, что ЕС рассматривает возможность обучения украинских военных в Украине. Такой вариант разглядывается в двух стратегических плоскостях:

Консультативной миссии ЕС (EUAM), которая сосредоточена на укреплении гражданского сектора безопасности;

Миссии военной помощи ЕС (EUMAM), которая на сегодняшний день подготовила 80 тыс. украинских военных на территории ЕС.

В стратегическом обзоре EUMAM отмечается, что в западной Украине уже созданы три учебных центра, но ни один из них не работает на полную мощность из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и квалифицированных внешних инструкторов.

В тексте отмечается несколько недостатков отсутствия миссии на территории Украины, в частности логистическую нагрузку и опасность того, что украинские войска будут вынуждены далеко отходить от линии фронта для прохождения обучения.

В то же время говорится, что “обучение на территории ЕС, в условиях мира, затрудняет использование дронов и средств радиоэлектронной борьбы, которые широко применяются в этом конфликте”.

В тоже время в обзоре признается, что перемещение части или всех структур EUMAM в Украину “будет означать, что должно быть установлено перемирие или любая форма перемирия”. Кроме того, такое развертывание должно быть “скоординировано с вкладом США или поддержкой гарантий безопасности”.

Также стратегический обзор Консультативной миссии ЕС предлагает новые направления деятельности миссии – поддержку способности Украины контролировать свои границы с РФ и Беларусью, а также присутствие на любой потенциальной линии соприкосновения в случае прекращения огня.

Другие новые идеи, основанные на потребностях и просьбах Киева, касаются помощи в области кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры. Кроме того, ЕС готов помочь в реинтеграции ветеранов войны в секторах гражданской безопасности и гражданской защиты.

