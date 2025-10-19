Розширення місії: ЄС може навчати наші війська в Україні
Євросоюз наближається до ухвалення рішення щодо навчання наших військових на території самої України та розширення інших форм підтримки.
ЄС наближається до рішення щодо навчання українських військових
З посиланням на внутрішні документи Радіо Свобода повідомляє, що ЄС розглядає можливість навчання українських військових в Україні. Такий варіант обговорюється в двох стратегічних площинах:
- Консультативної місії ЄС (EUAM), яка зосереджена на зміцненні цивільного сектора безпеки;
- Місії військової допомоги ЄС (EUMAM), яка на сьогоднішній день підготувала 80 тис. українських військових на території ЄС.
У стратегічному огляді EUMAM зазначається, що у західній Україні вже створено три навчальні центри, але жоден з них не працює на повну потужність через відсутність необхідної інфраструктури та кваліфікованих зовнішніх інструкторів.
У тексті вказують на кілька недоліків відсутності місії на території України, зокрема логістичне навантаження і небезпека того, що українські війська будуть змушені далеко відходити від лінії фронту для проходження навчання.
Водночас зазначається, що “навчання на території ЄС, в умовах миру, ускладнює використання дронів і засобів радіоелектронної боротьби, які широко застосовуються в цьому конфлікті”.
Крім того, в огляді зазначається, що переміщення частини або всіх структур EUMAM в Україну “означатиме, що має бути встановлено перемир’я або будь-яка форма перемир’я”. До того ж, таке розгортання має бути “скоординоване з внеском США або підтримкою гарантій безпеки”.
Також стратегічний огляд Консультативної місії ЄС пропонує нові напрямки діяльності місії – підтримку здатності України контролювати свої кордони з РФ і Білоруссю, а також присутність на будь-якій потенційній лінії зіткнення у разі припинення вогню.
Інші нові ідеї, засновані на потребах і проханнях Києва, стосуються допомоги у галузі кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури. Крім того, ЄС готовий допомогти в реінтеграції ветеранів війни у секторах цивільної безпеки та цивільного захисту.
