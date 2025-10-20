Ізраїль заявляє про відновлення перемир’я та надання допомоги після авіаударів, в результаті яких загинули 26 людей у Газі.

Про це повідомляє Reuters.

Відновлення перемир’я в Газі

Бойовики ХАМАСу вчинили напад на місце дислокації ізраїльських солдатів у Рафасі у Газі. Двоє солдатів загинуло. Ізраїль відповів авіаударами. За даними палестинців, у Газі загинули 26 осіб, серед них одна жінка і одна дитина. Це стало серйозним випробуванням перемир’я, до укладання якого серед інших долучився президент США Дональд Трамп.

Ізраїльська армія заявила, що завдала ударів по цілях ХАМАСу по всій території анклаву, зокрема по польових командирам, дислокації бойовиків, тунелях і складах зброї.

Трамп заявив, що керівництво ХАМАСу, можливо, не причетне до порушення перемир’я: Ми вважаємо, що, можливо, керівництво не причетне до цього.

Трамп сказав, що не знає, чи були виправдані ізраїльські авіаудари.

Водночас збройне крило ХАМАСу заявило, що залишається прихильним до угоди про припинення вогню, не знає про зіткнення в Рафі і не контактувало з групами там з березня.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що існує близько 40 різних осередків ХАМАСу і ще немає структури, яка б підтвердила їхнє роззброєння.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу своєю чергою заявив, що віддав наказ військовим рішуче реагувати на порушення перемир’я з боку ХАМАСу.

Побоюючись, що перемир’ю може настати кінець, деякі палестинці поспішили скупити товари на головному ринку в Нусейраті, а сім’ї покинули свої будинки в Хан-Юнісі, що на півдні, після того, як поблизу пролунали авіаудари.

Джерело : Reuters

