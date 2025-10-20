Украина помогла: Зеленский считает, что США вытеснят российский газ из Европы
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты полностью вытеснят российский газ из Европы.
Об этом глава государства заявил во время общения с медиа.
Россия проиграла Европу американцам
По словам президента, несмотря на те или иные договоренности, Россия проиграла Европу американцам. И Украина в этом помогла.
– Американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект с американцами – как вариант поставить LNG-терминал (портовое сооружение для работы со сжиженным природным газом, – Ред.) в Одессе, но здесь нужно договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого, – говорит Владимир Зеленский.
Украина в Белом доме и американским компаниям представила этот газовый проект.
— Мы можем говорить об американском газе. Они видят, что у нас больше всего газохранилищ, что у нас есть сеть. Им это интересно, — говорит президент.
Атомная энергетика
Еще один совместный с американцами проект – атомная энергетика. В Украине есть 15 блоков, шесть из них – временно оккупированы.
– Но у нас есть договоренность с Westinghouse. И есть финансовый ресурс, который хочет входить в этот проект с Соединенными Штатами. Мы можем построить дополнительные девять блоков в Украине, если будем сотрудничать с американцами. Это большой проект. В этом они же заинтересованы, – говорит Зеленский.
Американская нефть
И третий проект касается нефтяной отрасли. Нефть – это значительный интерес для Соединенных Штатов Америки.
– У нас есть труба Одесса — Броды. И США хотят, чтобы российский газ – ноль, и российская нефть – ноль. Вот такой подход, – пояснил Владимир Зеленский.
Также Владимир Зеленский сообщил, что премьеры Украины и Словакии Юлия Свириденко и Роберт Фицо договорились о снижении Словакией тарифа на транзит газа.