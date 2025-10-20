Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты полностью вытеснят российский газ из Европы.

Об этом глава государства заявил во время общения с медиа.

Россия проиграла Европу американцам

По словам президента, несмотря на те или иные договоренности, Россия проиграла Европу американцам. И Украина в этом помогла.

– Американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект с американцами – как вариант поставить LNG-терминал (портовое сооружение для работы со сжиженным природным газом, – Ред.) в Одессе, но здесь нужно договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого, – говорит Владимир Зеленский.

Украина в Белом доме и американским компаниям представила этот газовый проект.

— Мы можем говорить об американском газе. Они видят, что у нас больше всего газохранилищ, что у нас есть сеть. Им это интересно, — говорит президент.

Атомная энергетика

Еще один совместный с американцами проект – атомная энергетика. В Украине есть 15 блоков, шесть из них – временно оккупированы.

– Но у нас есть договоренность с Westinghouse. И есть финансовый ресурс, который хочет входить в этот проект с Соединенными Штатами. Мы можем построить дополнительные девять блоков в Украине, если будем сотрудничать с американцами. Это большой проект. В этом они же заинтересованы, – говорит Зеленский.

Американская нефть

И третий проект касается нефтяной отрасли. Нефть – это значительный интерес для Соединенных Штатов Америки.

– У нас есть труба Одесса — Броды. И США хотят, чтобы российский газ – ноль, и российская нефть – ноль. Вот такой подход, – пояснил Владимир Зеленский.

Также Владимир Зеленский сообщил, что премьеры Украины и Словакии Юлия Свириденко и Роберт Фицо договорились о снижении Словакией тарифа на транзит газа.

