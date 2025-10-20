Болгария может дать разрешение на пролет самолета российского диктатора Владимира Путина через свое воздушное пространство в направлении Будапешта.

Об этом заявил министр иностранных дел Болгарии Георгий Георгиев, пишет BNR.

Болгария о пролете самолета Путина в Будапешт

Комментируя планы президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина, глава МИД Болгарии заявил, что когда прилагаются усилия для достижения мира, и условием для этого является проведение встречи, то самый логичный путь — содействовать таким переговорам всеми возможными способами.

Корреспондент уточнил у министра, свидетельствует ли это о намерениях Болгарии предоставить свой воздушный коридор для самолета Путина.

— А как, по вашему мнению, должна состояться встреча, если один из участников не сможет на нее попасть? — отметил Георгиев.

Недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко считает, что такая встреча действительно состоится. По его мнению, важно не допустить, чтобы глава Кремля использовал время для затягивания войны России против Украины.

