Болгарія може надати дозвіл на проліт літака російського диктатора Володимира Путіна через свій повітряний простір у напрямку Будапешта.

Про це заявив міністр закордонних справ Болгарії Георгій Георгієв, пише BNR.

Коментуючи плани президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна, глава МЗС Болгарії заявив, що коли докладаються зусилля для досягнення миру, і умовою для цього є проведення зустрічі, то найлогічніший шлях – сприяти таким переговорам усіма можливими способами.

Кореспондент уточнив у міністра про те, чи свідчить це про наміри Болгарії надати свій повітряний коридор для літака Путіна.

– А як, по-вашому, має відбутися зустріч, якщо один з учасників не зможе на неї потрапити? – зазначив Георгієв.

Нещодавно стало відомо, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко вважає, що така зустріч дійсно відбудеться. На його думку, важливо не допустити, щоб глава Кремля використовував час для затягування війни Росії проти України.

