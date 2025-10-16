Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко уверен, что встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в венгерском Будапеште действительно состоится.

Он подчеркнул, что во время этой встречи важно не допустить, чтобы Путин использовал время для затягивания войны против Украины.

Руководитель ЦПД прокомментировал встречу Трампа и Путина

— Встреча Трампа и Путина в Будапеште состоится. Сейчас важно не дать Путину снова тянуть время. Потому что Путин очень хочет дальше бить по Украине, и пока он это хочет, нужно бить по России, больше бить, — написал в Telegram Коваленко.

Напомним, в четверг, 16 октября, Дональд Трамп провел первый за два месяца телефонный разговор с Путиным.

Президент США назвал его “очень продуктивным”.

Трамп сообщил о запланированных встречах – сначала на уровне советников, а затем личной с Путиным в Будапеште.

Президент США добавил, что значительная часть разговора была посвящена обсуждению “торговли между РФ и США после окончания войны с Украиной”.

17 октября в Вашингтоне Владимир Зеленский встретится с президентом США.

Перед этим состоялся обмен заявлениями о возможной поставке Украине американских ракет Tomahawk.

