Нужно продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию – сейчас подходящий момент. Давление может открыть новые перспективы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1335 суток полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский об итогах Ставки

Сегодня глава государства провел Ставку верховного главнокомандующего, во время которой обсудили энергетику: восстановление в регионах, развернутые штабы и потребность в резервах оборудования.

Сейчас смотрят

По словам президента Украины, эта неделя будет очень активной в дипломатии.

Он рассказал, что есть несколько четких задач для наших дипломатов по необходимому оборудованию для ремонтов и генерации.

Также Украина работает по газу – обеспечению объема на отопительный сезон.

— Я хочу поблагодарить каждую ремонтную бригаду, всех украинских газовиков. Почти круглосуточно наши люди работают на Украину, на обеспечение украинцев газом, — сказал Зеленский.

Президент отметил, что определены все детали по финансированию – какие средства будут достаточными для закупки газа и какими могут быть источники финансирования.

Владимир Зеленский рассказал, что половина этих средств уже обеспечена, а весь необходимый объем правительство найдет – есть соответствующее поручение.

Дополняется…

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.