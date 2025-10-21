Чехия построит и предоставит Украине спутник наблюдения за Землей
Власти Чехии планируют построить и передать Украине спутник наблюдения за Землей, который сможет собирать данные независимо от погодных условий или освещения.
Об этом сообщили Министерство транспорта и Министерство иностранных дел Чехии.
— Чехия построит и поставит Украине современный спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий или светового дня, — говорится в сообщении МИД Чехии.
Отмечается, что проект является результатом меморандума о взаимопонимании между чешским Министерством транспорта и Государственным космическим агентством Украины, подписанного в 2024 году.
Шагом к реализации инициативы стала поездка представителей чешской космической отрасли в Украину, которая состоялась в мае этого года.
Сам проект спутника представил министр транспорта Чехии Мартин Купка во время Чешской недели космоса.
По его словам, спутник будет оснащен системой радиолокационного сканирования (SAR), а также технологиями оптического и радиационного обнаружения и мониторинга радиочастотного спектра в нескольких диапазонах.
Это позволит вести наблюдение за поверхностью Земли даже ночью и в неблагоприятных погодных условиях.
В будущем этот аппарат планируют дополнить другими спутниками. В разработке и строительстве будут участвовать чешские компании, имеющие опыт работы в сфере космических технологий.
Министр Купка подчеркнул, что “эта миссия” поможет Украине усилить собственные возможности в сфере наблюдения и одновременно углубит сотрудничество между двумя странами в области космических технологий.
Он также отметил, что ранее Украина была вынуждена полагаться на поставки спутниковых снимков из-за рубежа.
— Подарок спутника является конкретным выражением нашей солидарности и решимости помочь Украине в построении ее цифровой инфраструктуры и укреплении ее оперативного суверенитета и устойчивости. Это инвестиция в ее будущее, а следовательно, и в безопасность и стабильность в Европе, – заявил министр иностранных дел Ян Липавский.
Реализацию проекта планируют начать в ближайшие месяцы, а запуск спутника ожидается в течение года.
Он станет частью правительственной программы Чехии по восстановлению Украины, которую Министерство транспорта реализует совместно с МИД и Министерством промышленности и торговли.
В конце марта 2025 года Минобороны создало управление космической политики. Его задачей является объединение государственных и частных компаний и ученых космической отрасли для сотрудничества с украинскими военными.