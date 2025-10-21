Влада Чехії планує побудувати та передати Україні супутник спостереження за Землею, який зможе збирати дані незалежно від погодних умов чи освітлення.

Про це повідомили Міністерство транспорту та Міністерство закордонних справ Чехії.

Чехія побудує супутник для України

– Чехія побудує та поставить Україні сучасний супутник спостереження за Землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов чи світлового дня, – йдеться в повідомленні МЗС Чехії.

Зазначається, що проєкт є результатом меморандуму про взаєморозуміння між чеським Міністерством транспорту та Державним космічним агентством України, підписаного у 2024 році.

Кроком до реалізації ініціативи стала поїздка представників чеської космічної галузі до України, яка відбулася у травні цього року.

Сам проєкт супутника презентував міністр транспорту Чехії Мартін Купка під час Чеського тижня космосу.

За його словами, супутник буде оснащений системою радіолокаційного сканування (SAR), а також технологіями оптичного та радіаційного виявлення і моніторингу радіочастотного спектра в кількох діапазонах.

Це дозволить вести спостереження за поверхнею Землі навіть уночі та за несприятливих погодних умов.

У майбутньому цей апарат планують доповнити іншими супутниками. У розробці та будівництві братимуть участь чеські компанії, які мають досвід роботи у сфері космічних технологій.

Міністр Купка наголосив, що “ця місія” допоможе Україні посилити власні можливості у сфері спостереження та водночас поглибить співпрацю між двома країнами в галузі космічних технологій.

Він також зауважив, що раніше Україна змушена була покладатися на постачання супутникових знімків з-за кордону.

– Подарунок супутника є конкретним виразом нашої солідарності та рішучості допомогти Україні у побудові її цифрової інфраструктури та зміцненні її оперативного суверенітету та стійкості. Це інвестиція в її майбутнє, а отже, і в безпеку та стабільність в Європі, – заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Реалізацію проєкту планують розпочати найближчими місяцями, а запуск супутника очікується протягом року.

Він стане частиною урядової програми Чехії з відновлення України, яку Міністерство транспорту реалізує спільно з МЗС та Міністерством промисловості і торгівлі.

Наприкінці березня 2025 року Міноборони створило управління космічної політики. Його завданням є об’єднання державних і приватних компаній та науковців космічної галузі для співпраці з українськими військовими.

